零封效率高 索尔斯克亚：罗梅罗在给德赫亚施压

这名阿根廷人几年来一直是红魔的替补门将，但他可能很快就会进入俱乐部的英超联赛计划。

曼联主帅索尔斯克亚表示塞尔吉奥·罗梅罗将挑战大卫·德赫亚在老特拉福德的第一门将位置。

自从2015年夏天从桑普多利亚加盟以来，这位32岁的球员一直是俱乐部可靠的替补。阿根廷人是红魔在国内杯赛和欧洲赛场上的常客，但在英超联赛中却鲜有出场机会。罗梅罗在曼联的52次出场中只有7次是在英超联赛中，西班牙人德赫亚是毫无争议的首选。

然而，德赫亚最近几个月一直难以保持他在俱乐部的最佳状态。上个月，这位29岁的球员在对阵沃特福德的比赛中犯了一个可怕的错误，导致球队在客场0-2落败。

周六，在足总杯第三轮与狼队的比赛中，罗梅罗确保曼联一球未失，在上半场精彩地扑出了马特·多赫蒂的射门，而曼联在整场比赛中都没有射正球门。这是罗梅罗为俱乐部的第32次零失球，赛后索尔斯克亚承认他在考虑为英超增加选择。

“他们有机会——塞尔吉奥·罗梅罗做出了一些精彩的扑救，挡出了一记有威胁的头球。塞尔吉奥从来没有让我们失望过，他保持了很多零失球纪录。他是一个了不起的人，一个顶级的职业球员。”

“他在给德赫亚施加压力，这是我们想要的。我们需要世界上最好的球员。”

这场平局意味着曼联不得不在他们这个月已经很拥挤的赛程中再加一场重赛。尽管如此，索尔斯克亚坚持他宁愿得到额外的比赛，也不愿在赛事初期就被淘汰。

46岁的他补充道：“这是我喜欢的比赛。这是一个公平的结果，我们都还在杯赛上。我更乐意在重赛中上场，而不是离开——这是一个艰难的地方。”