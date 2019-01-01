雪中送炭 切尔西仍想与跟腱断裂的奥多伊续约

在这名年轻球员最低潮的时候，蓝军希望对他表现出的信心能够把他继续留在斯坦福桥。

据够力足球了解到，在切尔西2-2战平伯恩利的比赛中，年轻球员哈德森-奥多伊跟腱断裂，但切尔西仍然希望与其续约。

这个报价很可能接近达到每周10万英镑，因为蓝军希望向这位18岁的球员表明，即使在他遭遇严重受伤之后，他们仍然相信他的天赋。而同时，外国俱乐部对他的兴趣也越来越大。

受伤的情况可能会增加这名年轻球员留在西伦敦的机会，但是正如3月份够力足球第一次报道的那样，随着哈德森-奥多伊身价的上升，切尔西对他留下的希望也越来越大。

在给到连续四次首发之后，萨里在说服哈德森-奥多伊留下的过程中发挥了重要作用，这使得他和鲁本·洛夫图斯成为自约翰·特里之后第一个在青训营首发的球员。

据了解，在最初希望1月份以3500万英镑转会拜仁慕尼黑后，哈德森-奥多伊现在对继续留在切尔西越来越感兴趣。

这名土生土长的天才球员还被承诺将得到原本属于罗本的10号球衣，并打算转会到安联球场，甚至在转会窗口结束时提出了转会申请，正式表达了他转会德国的愿望。

然而，切尔西拒绝了他的要求，并警告拜仁说甚至在夏天也不会考虑出售他，尽管他的合同将于2020年6月到期，届时他将可以免费加盟其他任何一家俱乐部。

哈德森-奥多伊的受伤意味着他将缺席本赛季剩余的比赛，错过切尔西的英超和欧联杯的比赛，以及英格兰在葡萄牙的国联杯的半决赛。

如同科斯切尔尼、布拉沃和亚莫连科等球员一样，由于遭遇的伤病问题，这名年轻球员甚至有可能错过下个赛季的开始阶段。

切尔西将在周日的英超联赛中客场曼联，他们希望届时坎特能从对阵伯恩利的比赛时的背部受伤中彻底康复。威廉也有可能在大腿伤势缺席比赛后复出。