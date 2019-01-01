雪上加霜 卢卡斯·埃尔南德斯重伤将缺席数周

德甲冠军的后防再次遭受重大打击，他们的法国球星将在很长一段时间内缺席比赛。

拜仁慕尼黑体育主管哈桑·萨利哈米季奇认为卢卡斯·埃尔南德斯将缺席“几周”，因为他在周二的欧冠中脚踝受伤。

在拜仁3-2艰难战胜奥林匹亚科斯的比赛中，埃尔南德斯被迫离场，球队的防线危机进一步恶化。

在失去了前十字韧带撕裂的中后卫聚勒之后，拜仁身价最高的埃尔南德斯之后在希腊遭受了巨大的打击。

“他会缺席很长一段时间。几周。”萨利哈米季奇在对阵奥林匹亚科斯的比赛后告诉Sport1。

当看到埃尔南德斯拄着拐杖离开球场时，拜仁主教练尼科·科瓦奇补充说：“埃尔南德斯的脚踝有问题。我们必须看看韧带是否也受到了影响。他的脚踝内侧剧痛；所以我们才把他换掉。这是非常令人沮丧的。”

由于伤病困扰，哈维·马丁内斯在上半场过后也被替换下场。

科瓦奇说：“马丁内斯在上半场有肌肉问题，我们不想承担任何风险，所以我们做出了反应。”

“我们的对手今天做得非常好。他们在主场的强烈气氛中战斗了90分钟。最终，这是一场来之不易的胜利。”科瓦奇说道：“我们仍然很满意，因为我们现在有9分，我们已经一只脚踏入了十六强。这是我们的目标。”

拜仁门将曼努埃尔·诺伊尔对球队的表现感到失望，他承认需要更多的信念。

“现在的问题是我们需要每场进三球才能赢球，因为我们一直在失球。”诺伊尔告诉欧足联官网：“我们再次给自己制造了困难，没有足够的信念。我们需要继续在这方面努力，分析并找出我们可以做得更好的地方。”