雄心勃勃的神户胜利船渴望引进切尔西佩德罗

这位蓝军边锋在斯坦福桥失宠了，但得到了另一条不错的的出走路线。

当这位切尔西前锋在弗兰克·兰帕德的带领下失宠之后，正在探索在不久的将来离开斯坦福桥的选择时，被神户胜利船盯上了。

这位32岁的球员本赛季只为切尔西出席了12场比赛，他的合同只剩下6个月了。两家美国职业足球大联盟的俱乐部国际迈阿密和纽约市足球俱乐部对他有进一步的兴趣。

神户之前已经签下了大卫·比利亚、安德烈斯·伊涅斯塔和托马斯·维尔马伦等著名球员，托雷斯也曾转会到日本为鸟栖沙岩效力，希望在接下来的几个赛季里提升J联赛。

佩德罗将是加入这个雄心勃勃的联盟最新的明星名字，而如果他转会到大联盟，他将被视为美国的指定球员。

大卫·贝克汉姆共同拥有的国际迈阿密俱乐部一直在谈论佩德罗在佛罗里达州的生活机会，以及该市大量说西班牙语的人，因为他们希望填补自己的DP位置。

球队对让他回到西班牙还也有兴趣，但并非来自西甲精英球队，尽管佩德罗承认渴望回到巴塞罗那。

切尔西主帅兰帕德谈到了他想留住佩德罗的愿望，但是大联盟俱乐部会给他一个机会，让他在1月份转会截止日期后离开西伦敦，美国转会窗口将从2月12日持续到3月5日。

“他是我计划的一部分，我开始了这个赛季，他在我的球队，然后，不幸的是，他在比赛前在诺维奇受伤了，我不得不做出改变。”兰帕德最近在科伯汉姆训练中心告诉记者。

“他零零散散的踢了一些比赛，我知道他想要更多的比赛，我明白。”但他在这里肯定有他的经验和能力，打破界限，跑在人们后面，也许在禁区里和周围实现这些目标。

“他在这里，我知道他的合同将在赛季结束时到期，但我甚至没有看得那么远。他在这里，他是球队的一员，我需要每个人，因为足球变化很快。在一段时间的比赛中，你会坐在板凳上，离开阵容，有些事情会发生变化，那就是你必须进入并发挥作用的时刻。

“在这场交易中没有赢家，我希望俱乐部成为赢家。进来的球员做得很好；他们就会留在队里。”

到目前为止，切尔西只是在一月份才批准了奥利维尔·吉鲁的离开，而这位法国射手正在与国际米兰进行深入的谈判。