雄心不减 范佩西渴望用冠军告别职业生涯

罗宾·范佩西即将进入他足球生涯的最后几个月，但他希望在费耶诺德赢得最后一个奖杯后退役。

35岁荷兰前锋范佩西本赛季早些时候宣布，他将在赛季结束后退役，结束他辉煌的职业生涯。

谈到自己的退役，范佩西说:“这在一开始肯定会是一种奇怪的感觉。我在足球场上活跃了整整17年，这还没算我在青年队的岁月。如果这一切突然消失…我既期待又有点小失望，但我心意已决。我的一个朋友描述得很好，如果你不踢球了，你会经历生活中的一个小危机。我的曼联队友维迪奇说得很恰当:‘你现在成了自己生活的教练。’作为一名足球运动员，你不需要自己做太多，一切都准备好了。现在，这个时代已经结束了。”

范佩西现在希望享受他在费耶诺德的最后六个月，他的目标是举起荷兰杯。“我是为了乐趣回到费耶诺德的。在费内巴切我失去了它，在鹿特丹我又找回了它。我只是想打出一些漂亮的比赛，想赢得奖杯。那将是完美的，但我仍然会怀着美好的心情回顾我的职业生涯。”

范佩西会想来一场告别赛吗?

他不在乎：“荷兰国家队的告别赛，还是费耶诺德的告别赛?我不需要它。感觉太勉强了，嗯。我对我的职业生涯有足够的兴趣。我只想再享受足球几个月。我身体健康，装备齐全，一切就绪。”

这位前锋的下一个目标是什么?

“至少休息一段时间，享受我的家庭时光，做一些以前不可能的事情，比如做其他运动。然后再看看会怎么样吧。我很高兴我能用这种方式来完成我的告别。我所取得的成就，都是我过去不敢梦想的，南非世界杯决赛，巴西世界杯季军，费耶诺德，阿森纳，曼联，费内巴切。多年来，我一直生活在一个巨大的泡沫中，但很快，我将迎来一种新的生活，我还不知道它将给我带来什么。我对此非常好奇，但在我离开费耶诺德之前都不会去想。”