难觅出场机会 曼联天才小将或在一月外租铁锤帮

由于难觅出场机会，曼联小将安德烈亚斯·佩雷拉可能会再次被红魔外租，不过这一次他的目的地不再是西班牙，而是佩莱格里尼治下的西汉姆联。

根据英国媒体《镜报》的最新报道，近况愈加的西汉姆联正在谋划在1月份继续对球队进行补强，而曼联的巴西中场安德烈亚斯·佩雷拉进入了佩莱格里尼的视线。

现年22岁的佩雷拉本赛季在曼联过得并不如意，只代表红魔在各项赛事中出场了6次，这与主帅穆里尼奥在夏天做出的承诺有些出入。甚至由于不满，这位新晋巴西国脚还在近日拒绝了俱乐部提供的一份新的3年合同。

佩雷拉与曼联的现有合同将在明夏到期，不过得益于俱乐部延长合同条款，红魔可以选择让他再留老特拉福德一个赛季。

出生于比利时的安德烈亚斯·佩雷拉可以说是曼联传奇主帅弗格森为俱乐部留下的一笔宝贵财富，正是在他执教期间，红魔从埃因霍温挖来了这位巴西人。随后佩雷拉的表现也没有让弗爵爷失望，不仅在青年队有着出色的发挥，还在范加尔时期上演了自己的一线队处子秀。不过在人才济济的曼联，年轻的佩雷拉并没有获得太多机会，一度以租借的形式加盟了西甲劲旅格拉纳达和瓦伦西亚。

本赛季初期，穆里尼奥对这位天赋出众的小将进行了一系列改造。

佩雷拉本就天赋出众，无论是持球还是盘带，都与传统巴西球员一脉相承。此外，这名小将速度不慢，想象力丰富，经常能够在球场上依靠自己的娴熟技术和精准传球梳理好球队的进攻。

正是看上了他的这一特点，穆里尼奥在赛季初期就对他进行了改造，在他的设想中，佩雷拉有能力成为曼联的下一位卡里克。

尽管身体条件无法与马蒂奇或者博格巴抗衡，但依靠他出众的天赋与技术，作为拖后后腰的他能够有效保证球队的传控平衡问题，即使面对对手逼抢，也能依靠自己的控球摆脱能力成功出球。

虽然在本赛季英超第一轮对阵莱斯特城的比赛中有着极为出色的发挥，但由于年轻和位置生疏，佩雷拉的防守以及比赛经验都难以彻底征服葡萄牙人，因此在第二轮意外不敌布赖顿之后，巴西人只得无奈再次接受沦为板凳席球员的现实。

对于佩雷拉本人而言，效力于西汉姆未尝不是一个好的机会，要知道“铁锤帮”的现任主帅佩莱格里尼一贯以善于调教年轻人而闻名。希望这名小将能够在不久的将来充分兑现自身的潜力以及发挥好天赋之外的东西，最终能够达到弗格森和球迷对他期待的高度。