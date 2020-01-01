难得首发展身手 吉鲁破门喜迎“特别的一天”

在本赛季的英超联赛中仅首发两次之后，这位世界杯冠军回到了蓝军的首发中，并取得了一个至关重要的进球。

奥利维耶·吉鲁很高兴能以一粒进球重返切尔西首发，他说他“很高兴能帮助球队”战胜热刺。

世界杯冠军吉鲁曾在一月份与离队转会联系在一起，但他在没有替代者的情况下留在了切尔西，而他自去年8月以来就再也没有为俱乐部进过球。

但是这位经验丰富的射手在周六的比赛中获得了一个罕见的首发机会——这是他本赛季的第三次首发——并且在2-1获胜的过程中首开记录。

其他球队

“哇，是的，这对我来说是一个很好的感觉，一个很好的时刻。”吉鲁告诉BT体育：“我为球队感到高兴，能够帮助球队赢得今天的比赛。”

“我已经有三个月没有首发过了，所以这对我和我们所有人来说都是特别的一天。”

切尔西队长塞萨尔·阿兹皮里奎塔补充道：“我们有一套阵容，我们需要为每一场比赛做好准备。的确，当你不比赛的时候，很艰难。”

“每个人都想帮助球队。但每个人都在努力训练，为加入球队而奋斗。竞争赋予了球队额外的百分点，每个人都可以达到极限。今天一切顺利。”

阿兹皮里奎塔卷入了比赛的一个争议点，吉奥瓦尼·洛塞尔索在比赛中踩到了他的腿。

“我不是一个喜欢在场上倒地的球员，因为我是一个后卫，我很强硬，我会犯规。”阿兹皮里奎塔说：“但这不是一次普通的犯规。我的小腿上有明显的印记。我立刻感觉到，我很惊讶那不是一张红牌，甚至不是黄牌。”

“很明显每个人都会犯错，但是当你有很多回放可以看的时候，我觉得会更容易一些。”