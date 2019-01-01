难得踢上一场比赛 马蒂奇高兴完成晋级任务

这名塞尔维亚中场本赛季一直在为伤病和比赛时间而努力，但是在谈到他在老特拉福德的未来时，他并没有放弃什么。

在谈到他在曼联的未来时，内马尼亚-马蒂奇并没有透露什么，这位塞尔维亚中场在罕见地为红魔出场后说他很高兴“做好我的工作”。

周三，31岁的马蒂奇帮助球队在联赛杯四分之一决赛中轻松击败科尔切斯特，这是他在2019- 2020赛季的第七场比赛。

这个赛季，伤病的困扰有时会拖着马蒂奇的后腿，但他也发现自己的顺位在下滑。这位两届英超冠军得主本赛季只在英超联赛中首发了两场比赛，自9月22日以来就再也没有参加过任何比赛。这导致了在一月转会窗口中他可能转会到其他地方的猜测。

意甲豪门国际米兰是马蒂奇的长期仰慕者，据说他们已经为新年的到来做好了准备。

在对阵科尔切斯特的90分钟后，马蒂奇告诉俱乐部官方网站：“当然，当我在场上的时候，我总是努力做到最好，我总是努力帮助球队。当我在球场上的时候，我很开心，我会继续做好我的工作。我们必须在比赛中更加稳定，但这对于一支没有经验的年轻球队来说是很正常的。”

“这很正常，我相信更衣室里的年轻人是曼联的未来。”

现在，尽管如此，马蒂奇很高兴帮助红魔争夺奖杯。

他补充道：“是的，我们很高兴能进入半决赛，我们知道他们会踢出最好的防守。我认为我们大部分时间都打得很好。上半场，我们完全控制住了局面，我们在对方的禁区内打转，我们有机会进球。我们在下半场进了三个球。他们进行了一次出色的反击，在那之后，我们在接下来的进攻中得分。”

“我很高兴我们进入了半决赛。当然，我们希望能在半决赛中踢出一场精彩的比赛，然后进入决赛。”