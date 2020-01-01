难分伯仲 莱曼：不败阿森纳能赢这支利物浦

这名前枪手门将表示，英超领头羊有能力加入阿森纳的传奇纪录。

延斯·莱曼认为利物浦会追平阿森纳的不败战绩，但他相信2004年枪手会击败克洛普的球队。

莱曼认为克洛普的球队有能力加入枪手的行列。

“利物浦是一个神奇的故事。”在柏林举行的劳伦斯世界体育奖颁奖典礼上，莱曼这样说道：“他们是一支很棒的球队，组织得很好，有时还有些运气。”

其他球队

“但这不是批评。有时，我们也很幸运，我相信你必须努力工作才能获得好运。”

“现在他们有机会成为赛季不败的球队——我认为现在唯一能阻止这种情况发生的球队就是曼城。”

虽然他对默西塞德的所见所闻印象深刻，但莱曼认为，与16年前的阿森纳相比，现在的英超联赛实力更弱，这让他们受益匪浅。因此他相信他的老东家是一支更好的球队。

“我想说的是，英超联赛已经不像以前那么强大了，很多球队甚至在对阵利物浦之前就被击败了。”他说：“我不想从他们的成功中拿走什么，因为他们显然是一支出色的球队。事实上，他们到目前为止只平了一场比赛，这使得他们的成就更加特别。”

“我们打平了12场比赛，但很多都是在我们夺得冠军之后，在白鹿巷拿到冠军之前，我们并没有想过要保持不败。”

“我认为我们的阿森纳会击败利物浦。不容易，但我们会赢，因为我们的个人能力更胜利物浦。”

“这很难比较，但当我看到我们的个人实力和速度时，我认为我们会有优势。”

尽管他声称他的前东家是一支更好的球队，莱曼认为他的同胞克洛普已经在安菲尔德找到了一个获胜的模式，并且球队在接下来的赛季中只会变得更好，有可能创造一个像他的前主教练温格在北伦敦所创造的那样的充满财富的王朝。

“很难比较温格和克洛普。阿尔塞纳在22年里一直都很成功。”他补充道：“但是克洛普已经很好地重建了利物浦，他们都可以组建一支优秀的球队。”

“当然，在德国看到克洛普在英格兰的表现让人很满意。一旦你赢得了一件事，你找到了它的配方，那么它就变得容易多了。我想尤尔根找到了配方。我认为利物浦会继续变得更好。”