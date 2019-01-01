难以置信 明斯以为英格兰征召是恶作剧

泰隆·明斯以为英格兰国家队的征召是一个恶作剧。

索斯盖特将这位阿斯顿维拉后卫选入了他的阵容，参加9月7日和10日对阵保加利亚和科索沃的2020年欧洲杯预选赛。

这位雄壮的中后卫在今夏从伯恩茅斯转会到维拉后，在英超联赛给人留下了深刻的印象。

26岁的明斯上个赛季被租借到维拉，帮助球队升入英超。在仅仅三场英超比赛后，他就被召入英格兰国家队，这让人感到非常惊讶。

“当我第一次发现的时候，我认为这是一个恶作剧。”明斯告诉《镜报》：“训练结束后，我收到了英格兰球员联络官艾米丽的短信。我回复说，‘哦，见鬼去吧’。原谅我的语言。然后她打电话给我说，‘我不是在开玩笑。’只有当我和她通电话时，我才知道那是真的。显然我很高兴。走到这一步是一段漫长的旅程。每个人都有自己的旅程。英格兰队中也有非职业联赛出身的球员。这可能会让比赛变得更甜蜜，但每个英格兰球员的梦想都是被征召进国家队。希望我能有机会出场。”

索斯盖特说：“我真的很喜欢他的领导能力。有时我们缺乏那种存在感。他的运动能力很突出，我们必须在中线做大量防守，在我们身后有很多空间。所以，他的速度、他的力量、他的敏捷，还有禁区里的解围的能力…我的意思是，在与热刺的比赛中，我数不清他从自己的禁区里清出了多少球。”

在维拉助理教练、前切尔西和英格兰中后卫约翰·特里的日常建议和专业技能的指导下，明斯已经成长起来。

他还说：“JT（约翰·特里）在我背上拍了一下。他是一个值得学习的出色的人。他为帮助我提高后卫水平所做的工作绝对是巨大的。”

维拉主帅迪恩·史密斯也很高兴，现在他认为在马奎尔以8500万英镑转会曼联后，明斯的2000万身价只是小巫见大巫。

在他的球队周六前往水晶宫之前，史密斯承认：“当时我认为我们支付的价格过高，但这是一笔值得做的交易，因为我们非常需要他。这是一笔艰难的交易，但当你看看之后的市场，以及一些球队为中卫付出的代价，你就会发现，这看起来确实是小菜一碟。”