难以置信 亨德森：不敢相信萨拉赫在这个角度进球
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乔丹·亨德森承认，他甚至不能相信萨拉赫在萨尔茨堡为利物浦打进的“华丽”进球。
萨拉赫在下半场的精彩进球帮助克洛普的球队2-0战胜奥地利冠军，同时红军也以E组头名的身份晋级16强。
这位埃及国脚在红牛赛场上度过了艰难的一个小时，错过了很多机会，但在关键时刻，他为球队做出了贡献。
萨拉赫将球绕过萨尔茨堡门将西坎·斯坦科维奇，在角度很窄的情况下，他巧妙地用逆足右脚将球踢进远门柱，完成了自己本赛季的第11个进球。
亨德森说：“我不敢相信他以这样的角度打进了第二个球。这是一场精彩的比赛。但是他可能想要更多的机会，但是他坚持了下来，整个晚上都是一个威胁。”
“他继续前进，这是最重要的。你会得到机会，也会错过机会，这是足球的一部分。但他继续前进，我不知道他是如何踢进第二个球，但这是一段精彩的奔袭和一个华丽的射门。他整晚都很危险。”
“我们在欧洲冠军联赛有很多经验。”亨德森补充道：“这是一项艰苦的赛事，有很多优秀的球队。这是最后一轮比赛，我们成功地头名出线，这很重要。事情就是这样。我们处理得很好，我们只需要在淘汰赛阶段做同样的事情。”
“这是一场专业的表现。很好。我觉得他们开局很快，就像我们知道的那样，但总的来说，我们值得赢球，整场比赛我们都防守得很好，没有失球，这很重要。我们进了一些不错的球，说实话，我们应该进更多的球。”
“我们在最后时刻的拦截做得很好。我们知道这很困难。我们在上半场仍然有一些很好的机会，我们本可以领先的。我们继续努力，下半场我们踢出了一些精彩的足球，创造了一些很好的机会，最后我们本可以踢得更好。”