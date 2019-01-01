难以置信 亨德森：不敢相信萨拉赫在这个角度进球

这位埃及国脚在对阵萨尔茨堡的比赛中以一个小角度的进球帮助红军晋级16强。

乔丹·亨德森承认，他甚至不能相信萨拉赫在萨尔茨堡为利物浦打进的“华丽”进球。

萨拉赫在下半场的精彩进球帮助克洛普的球队2-0战胜奥地利冠军，同时红军也以E组头名的身份晋级16强。

这位埃及国脚在红牛赛场上度过了艰难的一个小时，错过了很多机会，但在关键时刻，他为球队做出了贡献。

萨拉赫将球绕过萨尔茨堡门将西坎·斯坦科维奇，在角度很窄的情况下，他巧妙地用逆足右脚将球踢进远门柱，完成了自己本赛季的第11个进球。

亨德森说：“我不敢相信他以这样的角度打进了第二个球。这是一场精彩的比赛。但是他可能想要更多的机会，但是他坚持了下来，整个晚上都是一个威胁。”

“他继续前进，这是最重要的。你会得到机会，也会错过机会，这是足球的一部分。但他继续前进，我不知道他是如何踢进第二个球，但这是一段精彩的奔袭和一个华丽的射门。他整晚都很危险。”

“我们在欧洲冠军联赛有很多经验。”亨德森补充道：“这是一项艰苦的赛事，有很多优秀的球队。这是最后一轮比赛，我们成功地头名出线，这很重要。事情就是这样。我们处理得很好，我们只需要在淘汰赛阶段做同样的事情。”

“这是一场专业的表现。很好。我觉得他们开局很快，就像我们知道的那样，但总的来说，我们值得赢球，整场比赛我们都防守得很好，没有失球，这很重要。我们进了一些不错的球，说实话，我们应该进更多的球。”

“我们在最后时刻的拦截做得很好。我们知道这很困难。我们在上半场仍然有一些很好的机会，我们本可以领先的。我们继续努力，下半场我们踢出了一些精彩的足球，创造了一些很好的机会，最后我们本可以踢得更好。”