隔离期已过 索尔斯克亚期待伊哈洛即插即用

这名尼日利亚人将会出现在周一前往斯坦福桥挑战切尔西的曼联阵容中。

索尔斯克亚认为，奥迪昂·伊哈洛不需要和他的曼联新队友进行大量的训练就可以对球场产生影响。

曼联在最后一天以租借的方式签下了这位来自中超上海申花的前沃特福德前锋，租借期将持续到赛季末。

然而，这位30岁的球员并没有参加球队在西班牙的训练营，曼联因为中国爆发的肺炎疫情而保持谨慎。

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曼联将在周一做客对阵切尔西——这是伊加洛将会做的一场比赛——索尔斯克亚坚定的前锋们仍然可以在没有长期磨合的情况下制造威胁。

索尔斯克亚说：“我不一定需要用训练来做些什么。”

“作为一名前锋，有时你知道你只是被派上场，做你能做的。他可能会从替补席上给我们一个进球，然后他就会做他一直在做的事情。”

“他将和我们一起（对阵切尔西），他将和我们一起旅行。很明显，现在他已经度过了两周的隔离期——这只是我们的预防措施。他将和我们一起旅行，看看他是否参与其中。”

“我们一直和他保持联系，当然我们也做了自己的规划，他也完成了自己的规划。他在离开中国之后，无论如何都要融入这个团队。”

“他需要适应球员和球队，需要尽快跟上比赛节奏。”

“他真的很努力，我想他可能有时会掐自己一下，因为他现在已经30岁了，在他最喜欢的俱乐部，但这是他应得的。希望他能给我们留下深刻的印象，这样我们才能看到他的比赛。”

曼联在1月15日与狼队的足总杯重赛中，马库斯·拉斯福德背部双重应力性骨折，导致他将缺席近三个月的时间。

然而，几乎没人会想到他们会签下尼日利亚国脚伊哈洛，因为他之前在英超的经历是在2014年到2017年之间在沃特福德度过的。

伊加洛在99场比赛中打进39球，在去年的非洲杯上打进5球，索尔斯克亚对他的进球纪录印象深刻。

“拉什福德受伤了……不得不说我们需要另一个前锋。”索尔斯克亚补充道。

“当我们有机会以租借的方式得到奥迪昂时，那是去年非洲国家杯的最佳射手，我们认为，是的，他可以帮助俱乐部。”

“我知道他是一个非常专业的球员，好孩子，他会为球队做出贡献的。”

索尔斯克亚确认他不指望曼联的任何伤员回到斯坦福桥，这意味着中场组合麦克托米奈（膝盖受伤）和博格巴（脚踝受伤）将继续缺席比赛。