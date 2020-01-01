隐瞒恶行 曼联就伍德沃德住宅被袭投诉太阳报

曼联已就该报对执行副主席住宅刑事损害的报道提出抗议，对该报提出正式投诉。

曼联已经向独立新闻标准组织（IPSO）投诉了《太阳报》，指责该组织提前知道了上个月埃德·伍德沃德家遭受的攻击。

1月28日，曼联执行副主席在柴郡的住所遭到了一群头戴头套面罩的人的袭击，他们向屋内投掷照明弹，并在前门和对讲机上喷涂涂鸦。

肇事者在社交媒体上发布了一段视频，标题是“埃德·伍德沃德要死了”。

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曼联认为《太阳报》已经提前收到了袭击的通知，并指控该公司的一名记者在事件发生时在场记录了这起破坏行为。

曼联在周五发布了一份官方声明，其中写道：“曼联已经就《太阳报》及其对执行副主席埃德·伍德沃德住宅遇袭事件的报道，向独立新闻标准组织（IPSO）提出了正式投诉。

“这一投诉与发布于1月29号的《埃德·魔鬼：曼联球迷向埃德·伍德沃德家投掷信号弹的骇人场景，反董事会抗议活动继续升级》报道有关。”

“该俱乐部认为，《太阳报》已经提前收到了袭击的通知，包括刑事损害和恐吓的意图，记者当时在场。”

“伴随报道的图片质量表明，摄影师也在场。新闻记者不仅没有履行社会负责任成员的基本职责，报道即将发生的罪行，避免潜在的危险和刑事损害，而且他的存在也鼓励和奖励了肇事者。”

“我们认为这明显违反了IPSO编辑守则和新闻职业道德。向IPSO提出正式申诉的决定并不是轻易作出的。”

“我们将以极大的兴趣等待它的裁决，这是对报纸自我监管体系及其维护媒体道德标准能力的重要考验。”

《太阳报》回应曼联的指控，承认他们有记者在场，但坚称他们没有做错任何事。

“我们今天晚上接到了曼联的投诉。《太阳报》完全谴责对伍德沃德家的袭击，并乐意全力配合警方的调查。”

然而，像所有的报纸一样，《太阳报》积极捍卫自己的报道权。在得到消息后，《太阳报》的一名记者到达抗议活动现场。《太阳报》准确地报道了当时发生的事情。”

“我们的记者从来没有意识到将要发生什么，也没有煽动或鼓励任何犯罪活动。这篇文章明确指出这种行为是犯罪的，是不能接受的。《太阳报》全力支持编辑们的行为准则，并将向IPSO为投诉进行辩护。”

袭击发生时，伍德沃德和他的家人都不在家，这让曼联的支持者感到失望，他们对俱乐部的运作方式感到不满。