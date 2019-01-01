随心而行 科斯切尔尼：离开阿森纳因我不开心

这位中后卫讨论了用回归法甲和波尔多的决定，以及他挂靴后的计划。

洛朗·科斯切尔尼已经说出了他今夏离开阿森纳的原因。这一决定让俱乐部的许多人感到惊讶，包括认为他不会离开的球迷。

这位前枪手队长透露他在阿森纳并不开心，他觉得他需要回家和家人一起迎接新的挑战。

他为俱乐部效力的最后一场比赛是在欧联杯决赛对阵切尔西，那场比赛阿森纳以1-4失利。法国人随后拒绝在本赛季之前参加俱乐部的美国之旅，这表明他有意离开。

“我可以理解阿森纳球迷并不希望我离开。”他告诉Canal+：“没有人希望。简而言之，我不像签约的第一天那么开心。和我的家人一起，我们需要回到法国，接受新的挑战。”

他祝贺奥巴梅扬接任队长，并意识到俱乐部目前正处于困难时期。

“我为奥巴马和他的队长角色感到高兴，”他补充道：“我祝愿他们一切顺利，即使他们正处于困难时期。但在这里，我们看到的是一支团队和一个集体准备好一起战斗，一起反弹。”

这位中后卫现在在法甲效力于波尔多。他在俱乐部获得了稳定的首发机会。

现年34岁的他已经在考虑退役后的生活，他说他有兴趣成为一名教练。但有一条职业道路他绝对不想走下去。

“将来当教练？你必须进行测试。”他说：“我在足球世界感觉很好，所以为什么不接受我的体育主管的条款（在职业生涯结束后成为教练）?”

“可以肯定的是，我不会成为评论专家！”