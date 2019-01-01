隆冬1650万英镑加盟大连一方 与贝帅再联手

尽管吸引了英超俱乐部的兴趣，这位委内瑞拉国脚还是选择在中国接受新的挑战。

隆东已经完成了转会中超联赛球队大连一方的工作，这位前纽卡斯尔租借球员在离开西布朗后与贝尼特斯重聚。

这名委内瑞拉国脚在与灯笼裤的合同中有1650万英镑(2100万美元)的解约金条款。

据报道，很多俱乐部都有兴趣引进这名29岁的前锋。

纽卡斯尔一直希望看到这名上赛季在租借期间为球队攻进12球的球员永久加盟圣詹姆斯公园。

英超的竞争对手西汉姆联也与这名南美球员有着密切的联系，因为他们加强进攻火力。

然而，隆东选择在亚洲接受一个新的挑战，他的新东家现在由其前喜鹊主教练贝尼特斯执教。

西布朗在俱乐部官网上的一份声明中宣布了这一消息，写道:“隆东今天加盟了中超球队大连一方，具体费用暂不透露。”

“委内瑞拉国脚将与贝尼特斯合作，后者上赛季在隆东被租借至圣詹姆斯公园期间执教纽卡斯尔联。”

隆东于2015年夏天来到山楂球场，代表灯笼裤出场120次，攻入28球。

“俱乐部祝愿隆东和他的家庭在未来一切顺利。”

隆东从山楂球场离开并不令人意外，因为灯笼裤队仍身陷英冠联赛。

他为西布朗出场119次，攻入28球，但未能阻止球队在2017-18赛季从英超联赛降级。

球队在初夏就明确表示，他们将为这名已经与俱乐部还有最后12个月合同的球员寻找买家。

西布朗的技术总监卢克·道林在灯笼裤在附加赛半决赛中输给当地对手阿斯顿维拉后说:“我们很高兴地宣布我们将出售隆东。”

“我们不希望一个赛季里有像这样的球员留在我们身边，然后以博斯曼形式离队。”

在中国与贝尼特斯重逢的同时，隆东也将加入拥有包括比利时国脚前锋卡拉斯科和前那不勒斯中场组织核心哈姆西克的大连一方。