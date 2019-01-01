法国险酿惊天冷门 德尚半场点醒世界冠军

在看到自己的球队在周四的上半场表现不佳后，德尚证明了自己的价值。

奥利维耶·吉鲁和安托万·格里兹曼引用了主教练迪迪埃·德尚在中场休息时的谈话，认为这是法国队2-1战胜摩尔多瓦的关键。

由于土耳其和冰岛在本场比赛前踢成0-0，法国在赛前已经提前锁定了欧洲杯资格。

然而，克莱门特·朗格莱的失误让摩尔多瓦领先，拉斐尔·瓦拉内利用阿列克谢·科塞列夫的失误将比分追平。

法国队在下半场的表现有所改善，但直到卢卡斯·迪涅博得点球后，主队才迎来了他们的制胜球——吉鲁点球一蹴而就。

吉鲁在过去的三场法国队比赛中都有进球，他承认这支2018年世界杯冠军球队在中场休息时需要教练的严厉对待。

“我本可以，我们本可以在点球之前就取得好的结果。”吉鲁告诉法国电视频道M6：“我们没有踢出应有的开局。在我们所做的每一件事上，在拼抢中中、在决策中、在求胜欲上，我们都缺乏进取性。下半场比赛的强度和准确性都有了很大的提高，我们创造了很多机会。你必须知道如何找到解决办法，这是教练在半场时强调的，他希望我们的前锋有更多的跑动。我们努力听取他的意见，并在这个领域提供更多的解决方案，我们创造了很多机会。”

巴塞罗那前锋格里兹曼回应了吉鲁的评论，同时为他的球队上半场的表现感到惋惜。

格里兹曼在接受记者采访时说：“我们的确踢得不好，尤其是在上半场。教练在中场休息时给了我们一些鼓励，所以我们做出了一些反应。即使这表明我们状态不佳，尤其是临门一脚方面，我们还是取得了胜利。”