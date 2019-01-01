险胜黄潜 进攻乏力 巴尔韦德还无法喘息
巴塞罗那赢了，但缠绕俱乐部周围的不安情绪依然存在。
他们在周末不敌格拉纳达的比赛后以2比1击败比利亚雷亚尔，在西甲联赛重回正轨，但在周二的比赛中，队长梅西在上半场受伤下场，这是他本赛季的第一场比赛。
巴尔韦德在比赛前夕坚称，现在他的未来比以往任何时候都更不受威胁，教练们总是有时候处于危险之中。
这位前毕尔巴鄂竞技主帅说，巴塞罗那可以轻松地走出困境，在接下来的两场比赛中取得两场胜利——对比利亚雷亚尔的比赛和周六对阵赫塔菲。
即使他们完成了教练的要求，在周六获胜，除非他们用强有力的方式去完成，否则问号仍然存在。
这次在诺坎普的表现没有给人留下深刻的印象，也没有说服力——不够成熟。
这是本赛季巴韦德第一次能够和梅西并肩作战，他刚从米兰回来，周一晚上他被国际足联授予了世界最佳球员的称号。
这位球王和中场德容都是世界最佳十一人阵容的一员，尽管后者不是巴尔韦德首发阵容的一员，这个赛季第一次坐上替补席。
德容是上个周末0比2输给格拉纳达后唯一一个承担责任的球员，那场比赛后巴萨在西甲联赛中排名第八，前五场比赛只得七分。
他在格拉纳达的表现也是最好的，所以巴尔韦德的决定很奇怪——在下半场巴塞罗那寻求更多的控制时，他又改变了主意。
比赛一开始，梅西就下定决心要在诺坎普留下自己的印记，这是他自今年5月以来首次亮相诺坎普。
阿根廷人开出一个极具威胁的角球至近门柱，格里兹曼头球破门得分。
本赛季第一次首发才过了6分钟，梅西就已经回来了，他向世人展示了为什么全世界的教练、队长、媒体和球迷都把他评为世界上最好的球员。
第二个进球是阿图尔的功劳，15分钟后巴西人的远射使他本赛季的个人进球翻了一番。
去年，这名中场球员本可以进更多的球，但他在44场比赛中没有进一个球。
比赛在几分钟内就被改变了。
卡索拉用一记远射把比利亚雷亚尔拉回了比赛，这让特尔施特根上当了，使得这位德国人看起来很愚蠢。
随后，梅西因内收肌受伤接受了治疗，者不是像季前赛那样小腿受伤复发，他在半场休息的时候被登贝莱换下
尽管这位法国人在上场后的头几分钟创造了两次机会，但被格里兹曼和效率低下的·苏亚雷斯所浪费，但他的复出并不引人注目。
巴萨球迷紧张地观看了下半场比赛，他们利用薄弱的防守保住了领先优势。
卡索拉的漂亮远射意味着巴萨本赛季在西甲连一场零封都没有，后防线显然令人担忧。
球迷们唯一的欢呼是送给16岁的前锋安苏·法蒂，他换下了苏亚雷斯，为紧张而沉闷的下半场带来了一些火花。
这个神奇的孩子是黑暗中的一盏明灯，梅西的受伤和巴萨的整体表现表明，在巴尔韦德能够走出困境之前，巴萨还有很长的路要走。