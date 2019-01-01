险胜黄潜 进攻乏力 巴尔韦德还无法喘息

阿根廷人本赛季的第一次首发本来是想把这位饱受批评的主教练从困境中拯救出来，但是这位队长在复出之后就很快离场了。

巴塞罗那赢了，但缠绕俱乐部周围的不安情绪依然存在。

他们在周末不敌格拉纳达的比赛后以2比1击败比利亚雷亚尔，在西甲联赛重回正轨，但在周二的比赛中，队长梅西在上半场受伤下场，这是他本赛季的第一场比赛。

巴尔韦德在比赛前夕坚称，现在他的未来比以往任何时候都更不受威胁，教练们总是有时候处于危险之中。

这位前毕尔巴鄂竞技主帅说，巴塞罗那可以轻松地走出困境，在接下来的两场比赛中取得两场胜利——对比利亚雷亚尔的比赛和周六对阵赫塔菲。

即使他们完成了教练的要求，在周六获胜，除非他们用强有力的方式去完成，否则问号仍然存在。

这次在诺坎普的表现没有给人留下深刻的印象，也没有说服力——不够成熟。

这是本赛季巴韦德第一次能够和梅西并肩作战，他刚从米兰回来，周一晚上他被国际足联授予了世界最佳球员的称号。

这位球王和中场德容都是世界最佳十一人阵容的一员，尽管后者不是巴尔韦德首发阵容的一员，这个赛季第一次坐上替补席。

德容是上个周末0比2输给格拉纳达后唯一一个承担责任的球员，那场比赛后巴萨在西甲联赛中排名第八，前五场比赛只得七分。

他在格拉纳达的表现也是最好的，所以巴尔韦德的决定很奇怪——在下半场巴塞罗那寻求更多的控制时，他又改变了主意。

比赛一开始，梅西就下定决心要在诺坎普留下自己的印记，这是他自今年5月以来首次亮相诺坎普。

阿根廷人开出一个极具威胁的角球至近门柱，格里兹曼头球破门得分。

本赛季第一次首发才过了6分钟，梅西就已经回来了，他向世人展示了为什么全世界的教练、队长、媒体和球迷都把他评为世界上最好的球员。

第二个进球是阿图尔的功劳，15分钟后巴西人的远射使他本赛季的个人进球翻了一番。

去年，这名中场球员本可以进更多的球，但他在44场比赛中没有进一个球。

比赛在几分钟内就被改变了。

卡索拉用一记远射把比利亚雷亚尔拉回了比赛，这让特尔施特根上当了，使得这位德国人看起来很愚蠢。

随后，梅西因内收肌受伤接受了治疗，者不是像季前赛那样小腿受伤复发，他在半场休息的时候被登贝莱换下

尽管这位法国人在上场后的头几分钟创造了两次机会，但被格里兹曼和效率低下的·苏亚雷斯所浪费，但他的复出并不引人注目。

巴萨球迷紧张地观看了下半场比赛，他们利用薄弱的防守保住了领先优势。

卡索拉的漂亮远射意味着巴萨本赛季在西甲连一场零封都没有，后防线显然令人担忧。

球迷们唯一的欢呼是送给16岁的前锋安苏·法蒂，他换下了苏亚雷斯，为紧张而沉闷的下半场带来了一些火花。

这个神奇的孩子是黑暗中的一盏明灯，梅西的受伤和巴萨的整体表现表明，在巴尔韦德能够走出困境之前，巴萨还有很长的路要走。