险胜弱队 格雷茨卡：拜仁需要找回踢球的快乐

在与第二级别联赛的球队的比赛中以微弱优势获胜后，这位出生于波鸿的中场球员表示，为德甲冠军效力的乐趣已经不复存在。

格雷茨卡认为拜仁慕尼黑最近的问题之一是球员们不喜欢他们的足球。

这支德国冠军球队在德国杯的比赛中险胜第二级别联赛球队波鸿，凭借格纳布里和替补托马·斯穆勒在比赛后期的进球才能晋级。

当阿方索·戴维斯将一记传中打入自己的球门时，他们落后了，客队用了将近50分钟才将比分扳平。

对格雷茨卡来说，对阵他的家乡俱乐部是一个艰难的夜晚，他认为球队的挣扎部分是由于缺乏享受。

“我认为我们需要找回乐趣。”他在第二轮战胜他的前东家后说。

“我在更衣室里谈过这件事。这是一场夜间比赛，我们应该出去享受其中。但这是我们所缺失的。”

“毫无疑问，这是一场软弱的表演。我真的不记得有任何机会。我们踢得很糟糕。”

与此同时，诺伊尔对拜仁在以微弱优势获胜后是否真的想要晋级杯赛感到疑惑。

上半场的糟糕表现迫使主教练尼科·科瓦奇换上了坐在替补席上的罗伯特·莱万多夫斯基，而诺伊尔队长则质疑球队的欲望。

“我们上半场的表现真的很悲哀和令人失望。”诺伊尔说。

“我不知道是什么原因，是我们的头脑不清楚，还是我们不想晋级。不管怎样，看起来就是这样的。”

“重要的是每个人都要从自己开始。我们不需要谈论个别球员、体系或教练。”

“作为职业球员，能够从镜子里审视自己对我们来说很重要。”

这场胜利是拜仁在所有比赛中的第三次反转，但在面对温和的对手时，仍有一系列低于标准的表现。

自从在主场输给霍芬海姆后，科瓦奇的球队已经和奥格斯堡打成平手，并且勉强战胜了奥林匹亚科斯、柏林联合和波鸿。

他们目前在积分榜上排名第二，他们渴望拿到连续第八个德甲联赛冠军，但本赛季的德甲被认为是长期以来最有竞争力的联赛之一，拜仁很有可能失去他们的皇冠。