险胜弱旅不足惧 吉格斯：克罗地亚也是如此

他的球队勉强以2-1战胜了阿塞拜疆，但威尔士主教练并不特别担心他们在积分上的挣扎。

瑞恩·吉格斯不认为威尔士2-1险胜阿塞拜疆有什么好担心的，他提醒他的批评者，世界杯决赛球队克罗地亚也仅以同样的比分击败了尤尔塞维奇的球队。

凭借着贝尔在终场前六分钟的头球破门，威尔士在主场确保了胜利。

威尔士球迷近几个月来一直对吉格斯持极端批评的态度，不过吉格斯希望通过周五的表现来平息球迷的担忧，强调克罗地亚也是得到同样的结果。

“（贝尔的进球）是意义重大的——我们需要胜利，无论如何我们还是赢了。”吉格斯说：“很明显我们想踢得好，打进很多球，但有时候足球就是这样。你必须展现个性。小伙子们努力工作。克罗地亚在主场以同样的比分击败阿塞拜疆，所以他们不是一支容易对付的球队，他们在场上表现很好。今晚我们没有任何借口，我们没有做到向前推进。我们需要踢得更好，表现出同样的性格，但在处理球上要做得更好。”

威尔士的英雄贝尔也附和了他的教练的观点，他还表示，无论比赛结果如何，球队只需要在乎胜利就够了。

他在接受欧足联官网采访时表示：“最重要的是获得三分，无论你是怎么做的。最终，如果你以5-0或1-0赢了比赛，你都会得到3分，所以我们要看到积极的一面，找回赢球的心态，然后继续下一场比赛。”

尽管他们占据了统治地位，威尔士还是难以创造出明显的机会打破僵局，但吉格斯坚称他知道哪里出了问题。

“上半场我们没有坚持计划。”吉格斯补充道。“当我们做到（坚持计划）时，我们看起来很有威胁。我们创造了机会和空间，但是我们太匆忙了，没有让阿塞拜疆跑起来。当我们让他们跑动，快速转移球时，空位就出现了。有太多的球员状态不佳，但我们都很努力，我永远不会批评他们的工作方式和他们所展现的品格，因为这并不容易。我对他们展现的品格很满意。”

这一结果使得威尔士在E组排名第三，落后前两名匈牙利和克罗地亚各3分。