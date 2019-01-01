除了曼城利物浦 英超冠军争夺战已经结束

卫冕冠军在伊蒂哈德球场4比0大胜布莱顿几小时后，红军在特夫摩尔球场3比0大胜对手，重夺榜首。

如果你不够出色，那就依靠运气吧。

在特夫摩尔，利物浦两者皆有。

他们3比0战胜伯恩利，这要归功于一点点的运气，但这使得他们重返英超榜首，并保持了新赛季完美的开局。他们已经赢得了过去13场联赛，创下了俱乐部的记录。

四场比赛之后，故事就结束了;利物浦对曼城，谁能坚持到最后？就像上个赛季一样，没有人能赶上。他们的门槛太高了。

如果曼城在下午早些时候战胜布莱顿是意料之中的事，很多人会把这场比赛看作是克洛普球队的香蕉皮。伯恩利，在联赛中最喧闹的主场球迷之一的助威下，迫切地想要咬牙切齿地争胜。他们已经准备好融入其中，准备好应战，准备好看看红军是否还有斗志。

他们尝试了一下，他们总是这样做的。但是利物浦找到了一个解决方法。他们也总是这样做到。

克洛普要求他的球队“强硬”，他们做到了。他们勇敢地面对伯恩利的身体对抗，忍受着磕磕碰碰，也进行了一些自己的尝试。

然后呢？然后它变成了一场足球比赛，一场足球较量。

结果证明，并没有任何较量。

利物浦和曼城现在所做的一切真的很了不起。由于缺少一个更好的词，他们正在摧毁本应是世界上最具竞争力的联赛。

自1月底以来，他们还没有输过一场联赛。他们冷酷无情，是赢球机器。

现在其他球队都是低着头来和这两支球队比赛的，在球被踢出之前，他们要先把球抢下来。你如何发现一个弱点，更不用说利用它了？即使你这样做了，你又如何保护自己的下巴不受这类攻击手的攻击呢？萨拉赫在这场比赛没有进球，但是他的两个队友进球了，这三个人在这个赛季看起来都很犀利。

即使是伯恩利这样一支训练有素、组织严密的球队，也被打得落花流水。他们被利物浦的体系和流畅的跑位所征服，被他们的饥渴和活力所打败。

你知道最可怕的是什么吗？利物浦并没有处于最佳状态。事实上，一点也不接近。他们并不是整个赛季都是这样，他们在12分的基础上得到了12分。

他们需要一点运气才能打开局面，阿诺德的传中从克里斯-伍德身上折射，攻破尼克-波普把守的球门远角。乌龙球，至少可以说，对伯恩利很苛刻。

比赛进行了33分钟，或者到37分钟比赛就结束了。本·梅的失误，菲尔米诺的传球，马内的破门得分。冷静，且易如反掌。

下半场几乎是无聊的，利物浦控制着比赛进程。伯恩利想发起挑战，但范戴克和马蒂普拒绝了他们，在与克里斯·伍德和阿什利·巴恩斯的头球较量中取得了一个又一个的胜利，伯恩利的双前锋在90分钟内只赢得了三个空中球。

这意味着利物浦本赛季的得到首次零封，尽管他们需要阿德里安在最后时刻将替补上阵的杰·罗德里格斯的射门铺就出来。这无疑会让克洛普高兴，这位西班牙人踢得很好，即使他可以在中场休息后到城里去买些东西。

菲尔米诺在比赛还剩10分钟的时候就以一记漂亮的射门攻入个人英超第50球，成为首个达成此成就的巴西人。。

总而言之，对红军来说，这是令人满意的一天，他们的步伐丝毫没有放缓的迹象。

八月还没有结束，但是对于18家俱乐部来说，英超联赛的冠军争夺战已经结束了，利物浦和曼城太无懈可击了。