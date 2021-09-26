限制了卢卡库就限制了切尔西？图赫尔需要蓝军攻击手们帮助这位身价9800万英镑的前锋

在切尔西对阵曼城的比赛中，这位比利时国脚在很大程度上被孤立了，这凸显出图赫尔需要别人的帮助

只有21次触球，33%的传球成功率，没有一次射正；卢卡库在周六对阵曼城的比赛中的数据令人沮丧。

瓜迪奥拉在斯坦福桥的战术计划，让这个今夏以9800万英镑身价转会切尔西的比利时前锋做了很长一段时间的观众。

瓜迪奥拉在上赛季连续三次输给图赫尔后，用一场1-0的胜利完成了一次小小的复仇。

但对于图赫尔来说，人们会问为什么3-5-2阵型在上周对阵热刺的比赛中发挥得如此出色，但在六天后却惨败。

从比赛一开始，卢卡库就和维尔纳搭档锋线，图赫尔显然希望利用他同胞的速度来拉扯曼城的防线，为他的新9号创造空间。

但是在三名防守中场的配合下，切尔西很难找到出路，更难为他们的前锋二人组创造空当。

图赫尔赛后说道：“我认为今天没有必要谈论卢卡库的挣扎，当皮球传到他脚下时，攻击已经结束了一半，因为那里没有足够的人，没有足够的信心和联系。所以这是一个团队问题，而不是一个人的问题。”

卢卡库发现自己被困在罗德里、拉波尔特和迪亚斯之间，而如果维尔纳想和卢卡库建立起类似后者与劳塔罗那样的合作关系，他还有一段路要走。

但也许最大的问题是切尔西缺少一名能够有效衔接中场和锋线的10号球员。

芒特因轻伤缺席了本厂比赛，他的影响力被严重地忽略了，这位英格兰国脚的优势在于能够在防守方面做出贡献，同时在前场创造机会和终结机会。

如果芒特无法出战，人们可能会期待哈弗茨首发，但他只在热苏斯打破僵局后的最后30分钟作为替补出场。与此同时，齐耶赫甚至没有替补登场。

图赫尔在赛前说道：“维尔纳很适合今天的比赛，因为他给我们带来了很多有球状态和无球状态下的强度，这就是我们需要的。”

“也许哈弗茨和齐耶赫缺乏一点状态，失去了信心，这就是为什么我们选择了维尔纳，球队需要他的速度和拼抢的强度。”

切尔西在他们的进攻球员上花了大量的钱，而尽管卢卡库非常优秀，他也不可能在整个赛季的五条战线上都一直保持高水准。

化学反应需要时间来建立，普利西奇的伤愈复出将给图赫尔另一个选择，但蓝军令人担忧的迹象在输给曼城之前就已经出现了。

自从上一次国际比赛日结束后，蓝军还没有办法在90分钟的时间里一直迸发出进攻火花，他们通过顽强的防守、轮换和卢卡库的进球赢得了比赛。

但现在曼城已经证明，如果卢卡库的补给线被砍断，那么他也是可以被限制的，尽管图赫尔可以——在某种程度上——通过一些战术调整来解决这个问题，但进攻端的其他球员必须站出来。

这可能就是挑战冠军和赢得冠军的区别。