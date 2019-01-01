阿雷奥拉离队在即 大巴黎签下门将替代者里科

这名西班牙门将上赛季效力于富勒姆，但是随着他们的第一门将即将转会皇马，他被引进成为了这一位置的替补者。

巴黎圣日耳曼已经从塞维利亚签下了门将塞尔吉奥·里科，合同为期一年，此前他们的头号门将阿雷奥拉缺席了周五的法甲比赛。

里科上赛季被租借去到英超富勒姆，但却没能阻止富勒姆降级。本赛季他回到了西班牙，但目前还没有在西甲出场。

到目前为止，阿雷奥拉已经首发了巴黎圣日耳曼在法甲的前三场比赛，但是在8月30日2-0战胜梅茨的比赛中，他并没有出场。

据报道，这位法国国脚已经准备好转会前往皇家马德里，巴黎圣日耳曼已经迅速采取行动来阻止门将位置上的危机。

马尔辛·布尔卡在赛季初是法甲冠军的替补门将，但是这位19岁的球员被要求在周五的比赛中上场。

这位波兰青年国脚刚刚在休赛期期间从切尔西来到法国首都俱乐部，这是他在一线队的处子秀。

有报道称，阿雷奥拉在皇马接受了体检，而纳瓦斯则非常接近离开皇马。

在主教练齐达内任命库尔图瓦为伯纳乌的第一门将后，纳瓦斯被马德里的球迷们公认不怎么开心。

阿雷奥拉决定不参加梅茨的比赛，巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔承认转会传闻是真的。

“俱乐部和阿尔方斯之间正在进行谈判，”图赫尔说。“这就是他决定不参加比赛的原因。”

上个赛季，阿雷奥拉和吉安路易吉·布冯在球门线上的错开了时间，但是意大利人已经回到了尤文图斯。

26岁的里科代表塞维利亚打了114场比赛。

在2017-18赛季末与当时的主教练蒙特拉闹翻后，他被允许离开前往加盟富勒姆。

蒙特拉已经离开了，但是里科仍然无法取代在新教练洛佩特吉的带领下在西甲联赛中稳坐主力的托马斯·瓦利克。

巴黎圣日耳曼既没有确认阿雷奥拉的离开也没有确认纳瓦斯的到来，但是他们已经引进了一名比布尔卡更有经验的门将，里科已经在西班牙和英格兰的顶级联赛里踢了143场比赛。