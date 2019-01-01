阿雷奥拉期待追随皇马门将卡西利亚斯的步伐

这名来自巴黎圣日耳曼的新球员已经承诺要充分利用他在伯纳乌的租借期间的机会给球队留下深刻的印象。

阿方斯·阿雷奥拉打算充分利用他在皇家马德里的机会，模仿他的守门员偶像卡西利亚斯。

法国国门阿雷奥拉以租借的身份从大巴黎加盟皇马一个赛季，而纳瓦斯从皇马去到了大巴黎。

这名26岁的球员很可能是库尔图瓦的替补，后者已经在马德里的三场西甲比赛中首发出场。

阿雷奥拉承认将这位比利时人赶下主力位置将是一项艰巨的任务，但这位门将透露加盟马德里的机会实在太好了，不能拒绝，他说皇马标志性的前门将卡西利亚斯对他做出这个决定有一定的影响力。

当被问及追随卡西利亚斯的脚步时，阿雷奥拉在新闻发布会上说：“我已经和我的朋友和家人讨论过，成为这支球队的首发门将意味着什么。”

“卡西利亚斯是我在法国时的偶像之一，是他让我想成为一名门将。事实上，我有一件他年轻时穿的球衣。”

“我认为这是很好的尝试，承担成为首发门将的责任，并试图证明我可以成为主力门将。”

“这是真的，我在这里只有一年的租借期，但我已经看到了这里的球场和历史，我将尽我所能。”

“当然，这里已经有了主力门将，但只要我有机会，我就会努力展示我的水平。”

“来到世界上最大的俱乐部是一个很好的机会，并利用这个机会提高自己，去发现一个新的机会。这对我来说是一个很好的机会。”

阿雷奥拉补充说，他转会的另一个决定性因素是齐达内，这位门将很荣幸能在法国传奇人物的带领下踢球。

“我来到了一个由传奇教练执教的俱乐部，这是真的，”他说。“我很荣幸能和齐达内在一起，在他的带领下踢球，我将为他尽我所能。”

“他非常欢迎我。我的目标是每天在训练中尽我所能，为每一场比赛做好准备。当我有机会展示我的水平，展示我能做得有多好时，我必须坚强，展示我的价值。”

阿雷奥拉将会出现在齐达内的球队周六与莱万特的比赛阵容中，之后皇马将前往巴黎与他的前东家进行欧冠小组赛的比赛。