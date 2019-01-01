阿隆索谈执教：我爱死它了 理想教练是克洛普

这位前利物浦中场喜欢在皇家社会的新职业生涯。

前利物浦、皇家马德里和拜仁慕尼黑的中场哈维·阿隆索说他已经迷上了教练这个职业。

阿隆索目前在西乙B执掌皇家社会预备队，但在退役之前，他并没有执教的打算。然而现在，他对这个角色已经有了一定的了解。

“一开始你不知道会怎么样，”他告诉《队报》：“但后来我在比赛中追上了。就像发痒，然后你说：‘我去，我爱死它了！’你看，一天又一天，你告诉他们的内容，你的解释，你的纠正，他们开始一点一点地理解。就是这样，成为一名教练。”

他承认一个巴塞罗那传奇人物的话最能概括他的感受：“一旦我退役了，我真的很想踏入教练席，我相信约翰·克鲁伊夫的话：‘踢足球是最美好的事情，其次是当教练。’”

尽管有瓜迪奥拉这样的教练，他在拜仁慕尼黑使用了快速短传的方式，但阿隆索并不认为他想在他的球队中采用一种特殊的踢法。

“我有标志吗？不。重要的是我的球员们的感受，这是我告诉他们的。如果我感觉到了什么，但我的球员没有，我的想法是无用的，我必须改变，为他们服务。”

“在经历了不同的联赛之后，我很快就适应了。尽管我的团队在第二级别联赛，但我很容易就融入其中。如果将来我不得不去别的地方，我可以很快适应，但我并不着急。”

阿隆索的长期抱负相当简单。

“我想要的是能够选择我执教的地方。”他说：“我喜欢在这里当教练。我想要自然地采取步骤，而不是强迫他们。在圣塞巴斯蒂安的第一步，我的家乡，我开始我的职业生涯的地方，对我来说是有意义的。”

同时，他也透露了他心目中的理想教练。

他说：“他必须既是足球行家，又是管理专家。今天谁拥有这两样？尤尔根·克洛普。我这么说是因为我曾为利物浦踢球！”

“他有魅力。你可以看到他和他的球员在比赛结束时的关系。他和球员之间强烈的情感联系也来自于他和俱乐部之间的联系。有了这个，对教练来说就是黄金。瓜迪奥拉也知道如何做到这一点，就像贝尼特斯和其他人一样。穆里尼奥给我留下了深刻的印象，他有阅读比赛的能力，也有在比赛需要时做出反应的能力。”