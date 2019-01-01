阿隆索：蓝军各种愚蠢的错误挑起了枪手的斗志

这位边后卫承认，在2:0输给枪手后，球队只能责怪他们自己，因为他们在比赛上屡屡犯错，浪费时间。

阿隆索承认切尔西在周六2:0输给伦敦德比对手阿森纳的比赛中犯了“愚蠢的错误”。

开场仅仅14分钟后，切尔西就落后对手，拉卡泽特在禁区内近距离射门得分。

而在中场休息前，科斯切尔尼用一个意外的进球将领先优势扩大了一倍。他想用头球攻门的尝试却用肩膀将球撞进了球门。

切尔西也的确在比赛中做出了一些反应，阿隆索先是头球击中门柱，然后迫使莱诺在比赛接近尾声时做出一记漂亮的扑救。但总体表现仍旧差强人意，阿森纳最终轻松收获胜利。

赛后，萨里对他的球队进行了严厉的批评，说他们很难被激励。阿隆索觉得比赛结果和切尔西的表现有很大的关系，也和阿森纳的表现一样关系密切。

“我们犯了愚蠢的错误。”他告诉俱乐部的网站。“我们激起了他们的信心，然后通过我们的错误来给我们施加压迫。”

“下半场我们尝试反击，但是太晚了，我们没能取得进球。当你输球的时候，你需要吸取教训。我们必须分析比赛并迅速改进自己的错误所在，因为我们没有太多的时间去思考。我们必须在四天内再次把应有的表现拿出来（周四对阵托特纳姆的联赛杯半决赛第二回合）。

“那曾是一个很好的机会，我们浪费了它，现在我们必须更加努力地表现来保住欧冠联赛的席位，去赢得比赛。这样的失败必须激励我们。”

在周六的比赛失利后，切尔西在联赛中排名第四，目前领先阿森纳和曼联3分。

而继周中对阵托特纳姆热刺之后，他们将在主场迎战足总杯的对手谢菲尔德星期三，然后在1月30日回到英超赛场对阵伯恩茅斯。