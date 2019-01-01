阿隆索排除执教拜仁可能：作为教练我还在起步阶段

拜仁正在寻找新的主教练，但他们的前球员表示不会现在接手。

哈维·阿隆索已经排除了自己成为下一任拜仁慕尼黑主教练的可能性，因为他没有足够的经验。

这名前西班牙中场球员在2014年至2017年期间效力拜仁，并在拜仁结束他的职业生涯，目前他正执掌皇家社会B队。

尽管阿隆索与拜仁帅位有联系，但他认为在自己的执教生涯中，现在成为一名竞争者还为时过早。

当被问及拜仁的工作时，他告诉马卡：“我现在在我想去的地方，现在我想和皇家社会一起在圣塞巴斯蒂安。”

“作为一名教练，我还是个刚开始的新手，除了在这里，我没有别的目标。我希望我能成为一名更好的教练，在皇家社会，每年都谋求发展，我很放松。该发生的总会发生。我去的那些俱乐部都有世界上最好的教练，而我还在起步阶段。”

在11月初尼科·科瓦奇因成绩下滑而离开拜仁后，汉西·弗里克暂时执掌拜仁。

阿隆索曾在皇家马德里效力期间赢得西甲和欧冠冠军。然而，他既不能在他的老东家和巴塞罗那之间选择周三的比赛胜者，也不能决定谁将最终加冕西甲的冠军。

阿隆索说：“这是一场艰苦的比赛，但竞争非常激烈，没有明确的夺冠热门。当两支球队在球场上相遇时，很少有球队是热门的，这次也没有。我认为这是公平的，我不认为两支球队有任何优势。

“皇马进步了很多。他们经历了一段艰难的时期，但是挺了过来，现在他们感觉自己很强大，好像他们可以在任何地方获胜。”