阿隆索为克洛普执教红军表现叫好：想为他踢球

这位西班牙人后悔从来没有机会在德国教练克洛普的手下踢球，并表示将继续在远处欣赏他的执教风格。

前利物浦中场阿隆索承认他“很想”在踢球的日子里有机会和克洛普共事。

这位曾经的西班牙国脚在2004年到2009年间为红军效力，赢得了足总杯和欧冠，同时也在球迷中树立了偶像般的英雄形象。

之后他在西甲和德甲分别效力于皇家马德里和拜仁慕尼黑，在2016-17赛季结束后退役。

从那以后，阿隆索一直密切关注着克洛普在老东家的进展，现在利物浦正在他的带领下为英超和欧洲荣誉而战。

在最新一期的《超越胜利》系列节目中，这位37岁球员对红军主帅在安菲尔德的表现大加赞赏，并对他们在其职业生涯中从未有过交集表示遗憾。

阿隆索说:“我已经与他交手许多次了，我希望能得到他的执教。”

“但我真的很高兴他来到利物浦，他是一名顶级教练，他看起来很有激情，因为他和球员们很亲近，但他也是一名很出色的足球思想家。”

利物浦目前以两分的优势领先曼城，到比卫冕冠军多踢了一场比赛。

克洛普的球队即将与加的夫城、哈德斯菲尔德、纽卡斯尔和狼队对阵，从现在到5月，这将是他们29年来首次争夺联赛冠军。

红军也进入了欧冠半决赛，一场与巴萨的大战即将到来。

阿隆索希望他的前东家能最终在本赛季赢得冠军，他补充道:“我真的，真的希望(利物浦能赢得冠军)，因为我们已经追逐了很长时间。”

“我知道这对俱乐部、对他们的球迷意味着什么，(在)这么长时间没有赢得比赛之后。”

当被问及利物浦赢得欧冠的机会时，这位前拜仁球员也做出了回应:“是的，他们可以。”

“因为他们去年进入了决赛，所以现在他们知道在那里的感觉，我们将拭目以待。”

“这将是一场非常非常棒的半决赛，我真的很期待。”