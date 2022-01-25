阿里&洛塞尔索落选战切尔西名单 热刺愿意冬窗将他们出售

据够力足球了解，在将阿里和洛塞尔索排除出对阵切尔西的比赛日大名单之后，热刺愿意在冬窗出售这两名球员。

在孔蒂手下，两人都传出了离队绯闻，而错过对阵切尔西的关键战是指明两人前途暗淡的最新证据。

阿里和洛塞尔索在孔蒂手下都机会寥寥，而洛塞尔索更是证实自己并非因伤错过比赛，进一步加剧离队传闻。

这位阿根廷球星在比赛开始前于Instagram上写道：“关于我收到的问题，我想明确表示自己的身体100%没有问题。”

“我没有任何伤病，感觉非常好，我祝愿队友们在今天的德比中一切顺利。”

洛塞尔索为这段文字配上了一张自己与队友们在训练中有说有笑的照片。

在热刺0-2输给切尔西后，孔蒂被问到关于阿里未来的事情，他说道：“我不想评价单个球员，俱乐部需要做出最好的决定，我们有一个体育总监和一位主席，他们会做最后决定。”

孔蒂也避谈冬窗引援的问题，他说道：“现在不是谈这个的合适时候，俱乐部很了解我的想法。没有一笔交易能瞬间缩小热刺与其他球队的距离，过去几年这个距离变得很大，现在要短时间内找到解决方法并不容易。”

“我只专注于工作到最后一刻，我们有四个月的时间来尝试拼尽全力，但如果我们觉得自己能靠转会解决问题，那就错了，你需要很多年，但当然了，我们需要有一个开始。”

“你必须出售或外租球员，这很困难，然后你必须找到适合球队的球员。这个过程需要很多年，这不会容易，我和俱乐部谈过，而且完全与俱乐部站在同一立场，去提高和改善球队的状况。”

“我很享受在热刺的工作，我们有四个月的时间来努力工作并取得最好的结果，我对球队的努力感到骄傲，有时候你可以拼尽100%但仍然不够。”

自从回到英超后，孔蒂已经对热刺进行了明确的身份改造。但这显然意味着洛塞尔索、阿里和恩东贝莱等球员的离队。

恩东贝莱看起来将返回法国，巴黎圣日耳曼被传有意租借这名法国中场。