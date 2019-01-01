阿里=热刺梅西 波帅直言凯恩伤停无影响

热刺主帅支持这位英格兰中场可以弥补凯恩缺席带来的影响，在对阵富勒姆的比赛中为球队出任伪9号。

热刺锋霸凯恩由于膝伤将缺席到今年3月，而孙兴慜目前已经返回国家队征战亚洲杯。在赛季的这一关键阶段，热刺的前锋储备出现了一定短缺。

在本轮英超比赛前，波切蒂诺表示，本赛季仅获得过6次英超出场的西班牙前锋略伦特已经进入了他的考虑范围。同时有可能为热刺出战农场主的，还包括青年队的卡扎伊亚-斯特林和特洛伊-帕罗特。

而参考巴萨和切尔西的做法，阿根廷人也会考虑将攻击型中场位置前移以承担更多进攻责任。

波切蒂诺说道：“我看了巴萨的比赛，他们的前锋是梅西。”

“你可以上略伦特，也可以上阿里，还有拉梅拉或者斯特林和帕罗特。你有很多球员可以用。”

“切尔西对阵我们的时候是把阿扎尔当前锋用，那时吉鲁在替补席上，而莫拉塔则没有进入比赛名单。”

热刺肯定希望在富勒姆身上找回胜利的感觉，他们上周0-1主场不敌曼联，这也导致他们与排名第二的曼联间分差扩大到5分。

“我们的目标就是在我们自己的青训中努力培养出更多的新星球员，这将是最令人兴奋的。”

“凯恩和阿里都不是我们挖来的巨星，这两位阵中最关键的球员都是出身热刺。”

“为什么不大力发掘更多的球员来帮助俱乐部进步呢？”