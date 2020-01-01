阿里：热刺是世界最佳球队之一 我们配得上奖杯

这名中场球员说他的球队越来越接近获得渴望已久的奖杯所需要的心态。

德里·阿里认为现在的托特纳姆热刺值得得到一座奖杯，但是这位中场球员明白俱乐部必须努力赢得一座奖杯。

热刺在周三足总杯第四轮重赛中以3-2险胜南安普顿，离冠军又近了一步。

在第一回合1-1战平之后，热刺在最后一刻赢得了比赛，他们在最后15分钟连进两球逆转比赛。

其他球队

阿里是俱乐部的重要组成部分，他在托特纳姆热刺的职业生涯中有几次接近获得奖杯，包括上赛季在欧洲冠军联赛决赛中对阵利物浦。

这位中场球员相信俱乐部是时候开始赢得这些奖杯了，周三的胜利就是一个热刺成熟的例子。

“这很能说明我们的性格。周末这么重大的一场比赛，输掉这样一场比赛很容易。”他告诉英国电信体育。

“我们表现出了优秀的性格，有时有点马虎，但有时需要一点小转变，我想这是他们的第二个进球。”

“这是一个漫长的过程，我们在一起的这些年一直是世界上最好的球队之一，我们值得得到一座奖杯。”

“但是没有人会给我们，我们必须继续努力，不仅仅是为了我们，也是为了球迷，我们必须赢得一些东西。”

随着周三的胜利，热刺将在足总杯下一轮对阵诺维奇，比赛将于三月在托特纳姆热刺球场举行。