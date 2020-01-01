阿里：热刺是世界最佳球队之一 我们配得上奖杯
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德里·阿里认为现在的托特纳姆热刺值得得到一座奖杯，但是这位中场球员明白俱乐部必须努力赢得一座奖杯。
热刺在周三足总杯第四轮重赛中以3-2险胜南安普顿，离冠军又近了一步。
在第一回合1-1战平之后，热刺在最后一刻赢得了比赛，他们在最后15分钟连进两球逆转比赛。
阿里是俱乐部的重要组成部分，他在托特纳姆热刺的职业生涯中有几次接近获得奖杯，包括上赛季在欧洲冠军联赛决赛中对阵利物浦。
这位中场球员相信俱乐部是时候开始赢得这些奖杯了，周三的胜利就是一个热刺成熟的例子。
“这很能说明我们的性格。周末这么重大的一场比赛，输掉这样一场比赛很容易。”他告诉英国电信体育。
“我们表现出了优秀的性格，有时有点马虎，但有时需要一点小转变，我想这是他们的第二个进球。”
“这是一个漫长的过程，我们在一起的这些年一直是世界上最好的球队之一，我们值得得到一座奖杯。”
“但是没有人会给我们，我们必须继续努力，不仅仅是为了我们，也是为了球迷，我们必须赢得一些东西。”
随着周三的胜利，热刺将在足总杯下一轮对阵诺维奇，比赛将于三月在托特纳姆热刺球场举行。