阿里：曼联没有比我们强 热刺输在太傲慢太自信

在比赛中取得进球的阿里认为，托特纳姆热刺在老特拉福德“没有足够的渴望”取得一个积极的结果。

德勒·阿里认为是“傲慢和过度自信”导致了周三热刺1-2输给曼联，同时穆里尼奥忍受着痛苦回到了梦剧场。

阿里认为热刺在90分钟的比赛中表现不佳，没有达到曼联的强度，同时在球场上的个人对抗中失利。

“当你输掉比赛时，你很难取得任何积极的结果。”英格兰中场赛后说：“我们知道我们必须做什么。我们必须对抗他们的能量。我们输掉比赛不是因为他们比我们强，而是因为他们的态度。我们没有足够的饥饿感，对每一个球都很慢，输了五五开的球。”

“也许是有点傲慢和过度自信。我们一直踢得很好。在这样的比赛中，你必须有自信和傲慢，但必须以正确的方式使用它。我们有点马虎，但你不能在这样的比赛中这样做，否则你会受到惩罚。我们在一起很多年了。我们必须从中吸取教训。像这样的比赛会让你打退堂鼓。”

“我们想赢下任何一场比赛，你也想为面对老东家的新教练赢球。”

穆里尼奥看到他的球队在英超联赛的排名下滑到第8位，这是他上任后的第一次失利，而他的前俱乐部在15场比赛后一跃成为第6。

热刺将在周六下午主场迎战伯恩利。与此同时，曼联还要为周日的德比战做准备，他们将在阿提哈德球场对阵曼城。