阿里：孙兴慜已成球队真核 热刺将会想念他

德勒·阿里表示，孙兴慜在热刺状态火热，球队接下来的这个月将会想念他。

阿里承认热刺将会想念状态正佳的前锋孙兴慜，但是他希望其他人能站出来。

26岁的孙兴慜在过去的10场比赛中已经为热刺打入9球，但他将在1月13日回到国家队征战亚洲杯。

在本赛季的英超联赛中，热刺队中只有哈里·凯恩(14球)的进球比孙兴慜（8球）多。

阿里承认孙兴慜会被球队想念，但是他觉得热刺有足够的深度来弥补他的空缺。

“对于任何球队来说，Sonny（孙的昵称）的离开都是一个重大的损失，因为他是一名优秀的球员，”他告诉英国报纸。

“但是，与此同时，我们也有一直在努力的球员随时待命。”

“他（孙兴慜）显然状态很好，看到他离开我们会很难过，但他会回来的，我们会继续前进。卢卡斯(莫拉)也是一名出色的球员，教练决定派上场的其他球员亦然。”

“我认为每天和他(孙兴慜)一起训练，和他一起比赛，你可以看到他的能力。”

“他是一个不可思议的球员，双足出色，专注于进球，可以变魔术般创造机会。所以没有人会对他现在的状态感到惊讶，因为他是一名出色的球员，有着惊人的能力。”

托特纳姆热刺在足总杯上击败了特兰米尔流浪者队后，将在下周二主场迎来与切尔西的联赛杯半决赛第一回合比赛。