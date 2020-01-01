阿里因冠状病毒争议视频被英足总正式指控

这名托特纳姆热刺和英格兰中场在3月5日之前必须对这一指控做出回应。

德里·阿里因其备受争议的冠状病毒视频而被英足总指控行为不当。

这名托特纳姆热刺的英格兰中场球员在Snapchat上发布了一段戴着口罩在机场的视频，他在暗示航站楼里的一名亚洲男子可能感染了病毒。

英足总发表声明称：“这位托特纳姆热刺中场球员的行为违反了英足总E3(1)规则，因为这是一种侮辱和/或不恰当的行为，并/或使比赛蒙羞。”

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“这构成了“严重违规”，即FA规则E3(2)所界定的，因为它包括明示或暗示提及种族和/或肤色和/或族裔出身和/或国籍。他必须在2020年3月5日（周四）之前做出回应。”

阿里已经通过中国社交媒体网站微博为这段视频道歉。

“我只是想为我昨天在Snapchat上发布的视频道歉。我让自己和俱乐部失望了。我不希望你们对我有这样的印象，因为它并不好笑，我马上意识到这一点，并把它拿下来。”

“这不是开玩笑的事情。我把所有的爱、所有的思念和祈祷送给中国的每一个人。”

如果阿里被定罪，他将面临英足总停赛的处罚。

贝尔纳多·席尔瓦在本赛季早些时候发了一条关于曼城队友本杰明·门迪的推文，随后被禁赛一场。

严重违反英足总歧视规则的行为将导致至少6场比赛的禁赛。