阿里：去年的欧冠历程证明热刺没有凯恩也能行

中场球员承认热刺将会失去他们的第一射手，但是他认为热刺有足够的板凳深度来应对他的缺席。

托特纳姆进军欧冠决赛的历程证明了他们可以在没有哈里-凯恩的情况下生存下来，德莱·阿里说。

由于脚踝受伤，凯恩错过了上赛季热刺欧冠四分之一决赛，与曼城的第二回合的比赛，虽然3-4输给了对手，但足以让他们凭借客场进球锁定胜局从而晋级。

在半决赛对阵阿贾克斯的比赛中，热刺在克鲁伊夫球场上演了一场漂亮的反败为胜，而凯恩也不得不坐在场边休息。

凯恩在决赛对阵利物浦的比赛中复出，但热刺最终以0-2输掉比赛，因为波切蒂诺决定让英格兰前锋代替卢卡斯·莫拉上场，这一决定受到了广泛的批评。

百百合一直试图从欧洲赛场的失利中恢复过来，在2019- 2020赛季的23场比赛后，他们在英超联赛的排名下滑至第8位。

在所有的比赛中，凯恩为俱乐部贡献了17个进球，但是在新年0-1输给南安普顿的比赛中，他的腿筋受伤，直到4月份才能复出。

托特纳姆在接下来的四场比赛中只赢了一场，但是阿里相信在缺少关键球员的情况下，托特纳姆仍然能够在剩下的赛季中实现他们的目标。

“人们总是有短期记忆，”23岁的他告诉记者。“看看他上次受伤的时候。看看没有他我们是怎么办的。”

“我们证明了这是球队的事，不是一个球员的事。哈里是一名出色的球员，他会是所有人的遗憾。”

阿利里是在周六客场0-0输给沃特福德之后说这番话的，那场比赛后热刺没能追上排名第四的切尔西。

在对阵黄蜂的比赛中，穆里尼奥的队员们控制了球权，但是卢卡斯和孙兴慜在前场表现不佳，而阿里在下半场被埃里克森换下之前也表现得不太好。

当被问及他对热刺最近表现的评价时，阿里回答说：“跑动不够。”

“绝对不够冷静。我先看看自己。我的头球攻门应该进球的。其他的攻击型球员可能也不满意我们创造的机会，我们没有足够的创造力。”

热刺将在周三晚上回到英超赛场，届时他们将主场迎战垫底的诺维奇。