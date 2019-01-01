阿里不满自己：我糟透了 20分钟就该被换下

托特纳姆热刺周二一度以0-2落后奥林匹亚科斯，阿里和凯恩猛烈抨击了主队上半场的表现。

哈里·凯恩和德勒·阿里对热刺在周二欧洲冠军联赛4-2战胜奥林匹亚科斯的比赛中上半场的表现进行了严厉的批评，他们认为在中场休息前他们的表现再糟糕不过了。

糟糕的开局让热刺在19分钟后以0-2落后，这是穆里尼奥执教的第一场主场比赛。

但阿里在上半场后半段扳回一球，凯恩在下半场早些时候扳回一球，他在奥利耶进球之后再入一球。

凯恩的第二个进球意味着他成为了最快打入20粒欧冠进球的球员。

第29分钟克里斯蒂安·埃里克森换下埃里克·戴尔似乎是一个转折点，尽管阿里承认他应该早点离场。

“我想我们输了，教练决定换上更多向前的中场球员，说实话，我们每个人都有可能在前20分钟就被拿下，尤其是我自己。”他告诉BT体育：“刚开始的20分钟我觉得自己很糟糕，但这是一场团队比赛，谢天谢地，换人起作用了。我们的开局不够好，我们在半场的时候说我们不能比上半场表现得更差，这显然是一件好事，我们知道我们只能做得更好。”

队长凯恩补充道：“我们需要冷静，我们刚刚进球进入比赛，但是我们需要更冷静的对待球，而不是急于求成。比赛还剩45分钟，所以我们不必马上进球。我们知道这不会比我们上半场的表现更糟糕了，所以我们带着更多的自由上场，这就是我们所做的。”

热刺的胜利确定了他们在淘汰赛阶段的位置，由于他们落后榜首的拜仁慕尼黑5分，他们已经锁定了小组第二位。