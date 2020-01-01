阿邦拉霍：格拉利什适合曼联 将升级中场创造力

这位前维拉前锋说，英格兰人可能在这个夏天离开，因为很多人认为老特拉福德的球队需要更多的创造力。

加布里埃尔·阿邦拉霍表示，杰克·格拉利什将“走进”曼联队，而红魔会对价值7000万英镑(合9100万美元)，在杰西·林加德和胡安·马塔技术上的中场升级很感兴趣。

红魔关注维拉公园的球员已经有一段时间了，因为英格兰人在2019- 2020赛季的表现让他身价再次上涨，24岁的他证明了自己可以成为英超精英中的一员。

阿邦拉霍承认这位天才的组织者很可能在赛季结束后离开维拉，尽管俱乐部董事会发誓要继续投入。

这位前维拉前锋说：“这是一个艰难的决定，但是维拉的老板已经站出来说他们想继续投入。”

“这个赛季，他们已经有了一个完整的阵容，在夏天失去了很多球员——坚持住，这是唯一的目标，然后他们会在夏天继续前进。”

“如果他们降级了，我想他会离开。如果他们保级了，可能是一半对一半。如果维拉再花1亿英镑……”

“如果他们出去花钱引援，他身边就会有更好的球员。我了解他，他不会想离开的。他是队长。”

如果转会大门为格雷里什敞开，那么他将会面临大量的追求者。

曼联有望在追逐中领先，阿邦拉霍认为维拉学院的这名球员非常适合需要更大创造力的红魔。

这位前英格兰国脚补充道:“曼联，维拉可能会说，‘你知道吗，这将花费你7000万英镑。’我想曼联会付钱的。他会去到那里，因为他们目前缺乏创造力。”

“我只是觉得他能适应不少球队。但我不认为他想离开维拉。维拉是一个庞大的俱乐部，历史悠久，如果他们能在夏天得到合适的球员，他是队长，球队将围绕他建立。有些时候你不会想离开。”

“我认为他能直接加入曼联的阵容，你也看到了杰西·林加德和胡安·马塔陷入的麻烦。但我认为无论如何维拉都不会想要卖掉他。”

格拉利什本赛季已经为维拉队打进8球并送出6次助攻，球队还将需要他继续以队长的身份不断上演护身符样的表现。