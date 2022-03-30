阿迪达斯公布卡塔尔世界杯专用球：名为“旅程” 为飞行速度最快的球

阿迪达斯为2022年世界杯发布了其官方的"Al Rihla"比赛用球，该公司声称这是足球历史上飞行速度最快的球。

最新一届的世界杯将在卡塔尔举行，32支球队将在11月争夺国际足坛最负盛名的奖杯。

阿迪达斯现在已经公布了其专门为该赛事创造的第14款皮球，并表示这款皮球拥有最快的速度。

Al Rihla在阿拉伯语中译为"旅程"，球的设计从卡塔尔独特的建筑、标志性船只和国旗中获得灵感。

据称，Al Rihla在空中的移动速度比以往任何一届世界杯的球都要快，而且据说能在比赛场上提供最高水平的准确性和可靠性。

阿迪达斯足球图形和硬体部门的设计总监弗兰齐斯卡-洛菲尔曼对该球的主要特点做了总结。

她在谈到Al Rihla时说道："比赛节奏越来越快，随着速度的加快，准确性和飞行稳定性变得极为重要。新的设计使球在空中飞行时能明显保持较高的速度。”

Al Rihla的核心被设计为"提高准确性和稳定性"，并在保持形状的同时支持快速传递的比赛。球的20个板块是为了帮助提高空气动力，帮助球员提高击球的准确性和旋转性。

Al Rihla纯由水基油墨和胶水制成，这在世界杯专用皮球中尚属首次，该球的推出标志着阿迪达斯全球之旅的开始，以帮助当地足球社区改善机会和公平竞争。

Al Rihla所有销售额的百分之一将捐赠给Common Goal运动，该球从3月30日起正式通过阿迪达斯官网和该公司的零售店独家购买。

Al Rihla的美国地区售价为165美元，英国地区售价130英镑，欧盟售价155欧元。