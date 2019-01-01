阿贾克斯核心已拒西甲劲旅：不会为了离开而离开

这名摩洛哥国脚透露他得到了加盟西甲的机会，但他不认为应该去一家和阿贾克斯类似的俱乐部。

阿森纳和利物浦联系在一起的阿贾克斯球星哈基姆·齐耶赫证实，他拒绝了加盟塞维利亚的机会，理由是他希望留在荷兰冠军球队，直到他在其他地方找到“完美的画面”。

这位26岁的摩洛哥国脚上赛季在阿贾克斯度过了他迄今为止最好的一个赛季，他攻入16球，助攻13次帮助球队夺回荷甲的桂冠。

在欧冠比赛中，齐耶赫又打入3球和助攻3次，帮助球队打入欧冠半决赛。

齐耶赫的名字也和大俱乐部联系在一起，他是阿森纳和利物浦目标。

齐耶赫现在已经证实有一支球队提出了报价——西甲俱乐部塞维利亚——但是他没有兴趣加入一个他认为和阿贾克斯水平相当的球队。

在阿贾克斯2-0战胜埃因霍温的荷兰超级杯比赛后，齐耶赫对福克斯体育说:“我在这里感觉像在家里一样，可以打很多比赛。我认为塞维利亚和阿贾克斯处于同一水平，我不会无缘无故地换掉阿贾克斯。”

齐耶赫赞扬了他目前在阿贾克斯所拥有的一切，并表示他不会轻易放弃，尽管他承认如果有“完美的画面”出现，他会做出转会。

“合适的俱乐部还没有给出报价，所以现在我只会继续留在阿贾克斯，在场上尽我最大的努力。”他继续说道：“我认为每个人都相处得很好。这是一支出色的球队。我们踢得很开心，你不应该白白放弃。你不应该因为离开而离开;它必须是你完全赞同的东西。就像我常说的:它必须是完美的画面。每件事都要正确。在我有这种感觉之前，我不会离开阿贾克斯。”