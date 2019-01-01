阿贾克斯名宿：德里赫特为曼联而生 德容完美匹配巴萨

这两位荷兰小将已经吸引了整个欧洲的注意，而前国脚范罗恩相信，曼联和巴萨将会成为他们未来施展拳脚的最佳舞台。

按照阿贾克斯名宿约翰·范罗恩的说法，德里赫特天生就是为曼联准备的，而德容也能完美匹配巴萨。

这两位年轻球员都是荷甲巨人本赛季欧冠阵容中的核心球员，他们帮助阿贾克斯成功晋级到了淘汰赛阶段。

一系列出色的表现和以年轻球员为基础打造的班底，很容易让人将他们与上世纪90年代中期的阿贾克斯辉煌时期相比较。而另一方面，这些希望之星也必然会吸引其他欧陆豪门的目光。

范罗恩曾在1991-92赛季帮助阿贾克斯拿到欧洲联盟杯，并且为荷兰出战了1990年世界杯。他相信德里赫特和德容都将成为闪耀欧洲的顶级球员。

在接受够力足球专访时，范罗恩说道：“巴萨对于德容来说是最好的去处，因为巴萨的足球不崇尚长传冲吊，而德容带球的技术很不错。”

“我认为德里赫特去曼联则是最完美的，我希望德里赫特拒绝尤文的邀请，意大利足球不适合他，而英超更好，更强。”

阿贾克斯在欧冠16强战中将与卫冕冠军皇马相遇，不过范罗恩对这一场硬仗仍然抱有积极的态度。

他继续说道：“我认为阿贾克斯能够在16强战中击败皇马。我知道皇马的球员都很有经验，但我每周都看他们的比赛，他们战胜了普通水平的球队拿到世俱杯冠军，也不是很好的球队，但阿贾克斯的表现会更好。”

“我认为利物浦本赛季可以加冕欧冠冠军。巴萨和尤文在淘汰赛阶段都不是很强，我不认为他们能够夺冠。”

“巴萨和尤文是有很特别的球员，比如梅西和C罗。但利物浦有萨拉赫，他很出色，身后还有一堆球员跟着他帮他干脏活累活。”