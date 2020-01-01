阿贾克斯主帅亲口证实 维尔通亨今夏或回归

阿贾克斯主帅腾哈赫表示，球队已经准备好在这个夏天迎回热刺中场。

维尔通亨出身阿贾克斯青训，2006年顺利升入一线队。他为阿贾克斯在各项赛事中出场超过250次。

2012年，他来到白鹿巷寻求新的挑战。来到北伦敦之后，他已经逐渐成为英伦赛场发挥最稳定的球员之一，帮助热刺成为了英超前四的常客。

今年已经32岁的维尔通亨与热刺的合同将在这个夏天到期，双方目前仍没有完成续约，这也意味这荷兰国脚很有可能会在本赛季结束后成为自由身球员。

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上周与南安普顿的足总杯第四轮比赛中，维尔通亨第54分钟就被替换下场。球员难掩的愤怒也使得他的未来更加扑朔迷离。虽然热刺主帅穆里尼奥此前已经表态并不希望放走这名后卫。

阿贾克斯主帅腾哈赫在接受Ziggo Sport采访时，向维尔通亨抛出了善意的橄榄枝。

这位老帅说道：“杨（维尔通亨）在阿贾克斯拥有一段光辉岁月。”

“当然我们会密切关注他的情况，但你也必须考虑球员在场上出任的位置。”

“如果他可以转会，并且他打的位置也合适，那么他会成为一个选择。”

“在这里不存在年龄限制。如果某位球员足够优秀，无所谓他年纪有多大。”

维尔通亨的经纪人坚称自己的客户可以与热刺完成续约，因为球员本身在北伦敦感到非常愉快。并且为了备战2020年欧洲杯，维尔通亨也会尽力去争取常规上场时间。

周日，热刺将客场挑战阿斯顿维拉，他们目前距离排名第四位的切尔西还有4分差距。

2月19日，穆里尼奥的球队还需要应付与莱比锡红牛的欧冠比赛，3天后，他们又将在斯坦福桥与直接争四对手切尔西碰面。