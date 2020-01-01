阿贝罗阿：皇马比巴萨更优秀 冠军数量说明了一切

由于皇马在欧冠赛场上取得了令人难以置信的成功。这位前后卫认为自己的老东家比死敌巴萨更优秀。

前皇马后卫阿尔瓦罗•阿贝罗阿表示，皇家马德里“明显好于巴塞罗那”，从近年来白衣军团赢得的奖杯数量远超巴萨就能看出。

圣地亚哥·伯纳乌的球队在过去的12年里只获得过2次西甲冠军，而他们的国家德比对手巴萨却占据了国内联赛的主导地位。

然而，皇马在欧洲赛场上取得了难以想象的成功，在2016年至2018年期间，西甲巨头前所未有的完成了欧冠冠军三连庄。

其他球队

在欧足联超级杯和世俱杯的比赛中，西班牙巨人已经习惯了在任何一个特定的领奖台上占据榜首的位置。

前皇马球星阿贝罗阿回应了皇马现任门将库尔图瓦关于皇马和巴萨谁更优秀的争论。

他告诉瓦伦提·桑胡安的YouTube频道：“皇马显然比巴萨强，因为这是一个注重结果的球队，他们一直都很出色。”

“如果不是最优秀的球员，想要赢得欧冠冠军是很难的，但要想在五年内连续赢得三次或四次欧冠冠军，你必须非常优秀，并且知道如何在关键时刻拿出好的表现。”

“关于齐达内在皇马所做的一切，我不知道我们什么时候还会看到类似的事情发生。”

齐达内已经在自己的执教生涯中取得了传奇的成果，他让皇马达到了另一个阶层。不过在阿贝罗阿看来，穆里尼奥在皇马的执教也相当成功，葡萄牙人在2012年曾带领白衣军团以100分的成绩夺得了联赛冠军。

“我是何塞的超级粉丝。”阿贝罗阿补充道。

“我把他当作朋友。他是一位教练，我和他一起学习，一起享受生活，一起像动物一样工作。”

“你和他在一起时，总是笑个不停，因为他有一千个趣闻轶事。”

“他是个很棒的人，是那些值得合作的人之一。他对我的职业生涯和个人生活都产生了重大影响。”

“他有时候会要求你训练到死，然后给你讲笑话，将自己变成球员中的一员。”

“他是一个像C罗一样的明星，很难找到一个像球员一样对媒体友好的人。”