可喜可贺 阿诺德：这是利物浦赛季最佳表现

这位右后卫进了一个球，并贡献了两个助攻，帮助球队在英超积分榜上拉开了13分的领先优势。

利物浦右后卫特伦特·亚历山大-阿诺德说他的球队在节礼日4-0战胜莱斯特城是他们本赛季最好的表现。

红军在周四来到王权球场，他们知道一场胜利将使他们与第二名莱斯特城的差距扩大到13分。

而尤尔根·克洛普的球队则以一种强有力的方式做到了这一点，巩固了他们在英超联赛中的领先地位。

亚历山大-阿诺德是全队表现的核心，他在第31分钟和74分钟两次助攻了罗伯托·菲尔米诺的进球。

詹姆斯·米尔纳在菲尔米诺两粒进球之间的罚进点球，随后亚历山大-阿诺德在第78分钟攻入一球，精彩地结束了比赛。

经过一周漫长的卡塔尔之旅，利物浦没有表现出任何疲累的迹象。上周六，利物浦在卡塔尔以1-0战胜弗拉门戈，赢得了俱乐部世界杯冠军。

亚历山大-阿诺德对他的球队在经历了一个星期的艰苦比赛后取得的胜利印象深刻。

“我们踢得很好，在经历了所有的旅行和紧张的阶段后，是的，这是本赛季最好的表现。”亚历山大-阿诺德告诉亚马逊：“我们控制了比赛，取得了四个进球是值得骄傲的。”

“我不会经常出现在进球榜上。我从萨迪奥·马内的传球中看到了空间，我想，‘第一时间射门’……取得进球很好，这三分是我们来的目的。我们完成了目标。”

利物浦是英超联赛冠军的热门球队，尽管曼城在周四战胜狼队后可以将差距缩小到11分。

不过，亚历山大-阿诺德还没有准备好庆祝，在5月赛季结束前还有很多比赛要打。

“你不会真的认为你会得到13分（优势），但我们很高兴在这个位置，我们不会认为这是理所当然的。这是英超联赛，任何事情都有可能发生。”

利物浦在周四的比赛后将没有太多的休息时间，因为他们将在周日主场迎战狼队。