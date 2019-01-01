阿诺德谈偶像：曾想要成为杰拉德那样的中场

这名年轻的英格兰后卫已经准备好展示他在位置上的全面性，这也要感谢一位红军名宿的技术组合。

利物浦后卫特伦特·亚历山大-阿诺德很高兴有一天能踢中场位置，因为他的比赛就是以俱乐部传奇人物杰拉德为蓝本的。

尽管被安排为右后卫，这位21岁的球员在进攻端给人留下了深刻的印象，上赛季他在英超联赛的12次助攻是一名后卫单赛季的最高纪录。

亚历山大-阿诺德本赛季已经贡献了2次助攻和1个进球，并在他年少的时候就已经证明了自己的多才多艺，他承认自己未来进入中场的可能性并不是没有。

“很明显，我首先是一名后卫，然后我想帮助球队创造机会。”亚历山大-阿诺德在周三说。

“现在教练已经决定我是右后卫。那是我要踢球的地方。我真的不介意在哪里踢球。我只想踢足球。”

“如果教练决定让我踢中场，或者中后卫，或者前锋，那我就会在那里踢球。”

中场对于三狮军团的这名后卫来说是一个真正的可能的未来目的地，他从小就崇拜队中的一位中场大师。

“我以杰拉德为偶像，真的。关于他的比赛，我一直很欣赏。我一直在研究他，想成为他那样的人。”亚历山大-阿诺德说。

“这可能不是很重要的比较，因为在年轻的时候，你没有达到那些类型的球员所拥有的东西。很难说你是否能在以后做到。谁知道呢？”

“现在，这是一种开放的心态，想要达到那种水平，想成为那种类型的球员，想要达到他们已经达到的水平。”

“被认为和他们处于同一等级是所有最好的球员都想要的。”

对于亚历山大-阿诺德来说，这几年就像旋风一样，他很快就把自己的突破归功于红军主帅尤尔根-克洛普。

“显然没有他谁知道会发生什么。他是给了我最多机会的人，比我要求的还要多。”

“很明显，他对我个人非常信任，每次他这么做的时候，我都试图回报他。这都要感谢他，希望接下来的四年里他能继续取得成功。”