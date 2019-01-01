阿诺德相信阿德里安：他知道自己在做什么

在巴西人从伤病中恢复的过程中，红军的替补门将很可能会发挥关键作用，安菲尔德的一名队友支持他取得成功。

特伦特·亚历山大-阿诺德相信阿德里安能够在接下来的几周填补阿利森因伤在利物浦留下的空缺。

利物浦在新赛季的第一天以4-1的比分战胜了诺维奇，但是阿利森在上半场由于小腿受伤被迫退出比赛。

阿德里安在离开西汉姆后以自由转会的身份来到安菲尔德，他第一次代表利物浦出场，在对阵新升级的金丝雀时表现出色。

这位西班牙门将在第64分钟丢球，但他看来将会在接下来的比赛中留在首发阵容中。

预计阿利森可能会缺席多达8周的比赛，亚历山德-阿诺德确信阿德里安有能力暂时代替这位巴西国门。

“(他的经验)是最重要的，他知道自己在做什么。他打了很多比赛，所以他知道这是怎么回事。(周五)他受到的欢迎，我认为他觉得支持者们已经支持他了。很明显，当一个门将必须离开的时候，他永远不会抱太大的希望，所以是的，我认为每个人都需要清醒地认识到，他可能会在接下来的几周成为我们的门将，如果是这样，那么我们必须接受这一点，拥抱这一点，我相信他会从我们身上学到东西。”

“我们将能够和他建立良好的联系，我想很多小伙子已经和他建立了联系，因为他在球场外是个很好的小伙子。他是一个出色的球员，很明显他现在正在踢球，这对他和我们都有好处。”

红军的下一个目标是周三对阵切尔西的欧洲超级杯，亚历山大-阿诺德认为随着新赛季的全面展开，高标准已经设定好了。

“我认为小伙子们回来了，他们已经开始奔跑了。这对我们来说是件好事，能让他们马上恢复状态。”他补充道：“很明显，范戴克的进球再次表明，这个赛季将有希望复制上个赛季，每个人都有进球，希望进攻者不会觉得只有他们才需要进球，这是一个团队的努力。是的，我认为，到目前为止一切都很好，当然现在还为时尚早，但能够确立我们今天的标准很好。”