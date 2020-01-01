阿诺德：球队取得了巨大进步 未来要赢得更多冠军

这名红军后卫很高兴能成为这支雄心勃勃的队伍的一员，这支队伍已经获得了许多奖杯，并且有更多的目标

特伦特·亚历山大-阿诺德表示，利物浦在尤尔根·克洛普的指导下取得了“惊人的”进步，最终成长到能够在国内外赛事中具备夺冠实力的地步。

在赢得2019年欧冠冠军之后，利物浦又先后拿到了欧洲超级杯和世俱杯的胜利，并即将拿到俱乐部30年以来的第一座国内顶级联赛冠军。

英超联赛将于6月17日回归，亚历山大-阿诺德期待再拿到一座冠军奖杯，并帮助利物浦进一步建立一个鼓舞人心的王朝。

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这位英格兰国脚后卫告诉利物浦官网：“对我来说，在过去的三四年里，我们取得了巨大的进步。”

“不管是在个人、球员还是整个球队的层面上，我们取得的进步都是惊人的。”

“很明显，教练和俱乐部的其他人员是功不可没的，整个俱乐部都在突飞猛进，这是一件值得骄傲的事。”

“疫情封锁期间让我们意识到自己还有很多潜力可以被释放，这是一个好机会，我们还没做得更好，这是我们努力的目标。”

“想想我们已经取得的成就，这激励着我们再次去做那些事情。”

“尽管距离我们夺得欧冠冠军已经过去了一年时间，但我依旧觉得这是我最美好的回忆之一。”

除了现在的成就，阿诺德还想在如今的成绩上更进一步，让拿到冠军成为利物浦的一种习惯。

他补充道：“在2005年我看到利物浦夺冠的时候，还是个小孩子，我当时和游行的球迷们一起在大街上狂欢，这一幕一直深深印在了我的脑海中，不断激励着我去实现这些目标。”

“现在我实现了自己的梦想，我希望如今的小孩子也能受到我们夺冠的激励和鼓舞，在10-15年之后，现在的年轻一代将成长起来。”

“对我们来说，我们希望激励下一代人，让俱乐部继续保持成功。”