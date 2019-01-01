阿诺德：挫折让利物浦变得更加坚强更有决心

红军边后卫说，这些年在安菲尔德遭受的打击现在成为了克洛普追逐冠军的额外动力。

特伦特·亚历山大-阿诺德说，利物浦最近遭受的“挫折和失败”使俱乐部更加强大，因为他们想要追逐更多的主要荣誉。

在上世纪七八十年代，红军从英格兰足球的主导力量到地位一落千丈。

在不同的时间间隔里，他们都受到了鼓励，直到英超时代，他们逐渐开始恢复对冠军的挑战。

然而，在克洛普统治安菲尔德的早期，利物浦并没有马上获得成功，而是养成了一个不幸的习惯——在最后一栏摔倒。

漫长的等待终于在2018-19赛季结束了，红军尝到了冠军联赛的荣耀，现在他们以8分的优势锁定了30年来首个国内联赛冠军。

亚历山德-阿诺德声称过去的失败是额外的动力，这位英格兰国家队后卫说：“我们的球员都有失败的时候，我们都有过挫折。”

“我们真的从那里反弹了回来，我们已经到了现在的位置，我们是一个团队。”

“最典型的例子可能是我们上赛季在欧冠决赛中失利，但我们却以此为动力重返赛场，并在第二个赛季取得胜利。”

“这是很多球队都做不到的，但我们已经证明了这一点，我们能够从失望中变得更好。”

克洛普的球队在他们2019-20赛季的英超联赛中表现完美，迄今为止他们已经拿下所有8场比赛。

他们在英超联赛的连胜已经达到了17场，他们的下一场比赛将有机会挑战曼城18场的记录。

要取得这样的成绩并不容易，在国际比赛日结束后，红军将前往老特拉福德挑战死敌曼联。

本赛季表现不稳定的红魔将会在与老对手的比赛中被激发，但是亚历山大-阿诺德说利物浦也决心要获得无价的积分和在西北地区的吹嘘权。

他补充道：“从传统和历史上看，曼联与利物浦的比赛总是意义重大。”

“这是本赛季最重要的比赛之一，他们也是顶级球队。”

“这将是一场重要的比赛，因为两支球队都非常想赢得比赛。”