阿诺德：挫折让利物浦变得更加坚强更有决心
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特伦特·亚历山大-阿诺德说，利物浦最近遭受的“挫折和失败”使俱乐部更加强大，因为他们想要追逐更多的主要荣誉。
在上世纪七八十年代，红军从英格兰足球的主导力量到地位一落千丈。
在不同的时间间隔里，他们都受到了鼓励，直到英超时代，他们逐渐开始恢复对冠军的挑战。
然而，在克洛普统治安菲尔德的早期，利物浦并没有马上获得成功，而是养成了一个不幸的习惯——在最后一栏摔倒。
漫长的等待终于在2018-19赛季结束了，红军尝到了冠军联赛的荣耀，现在他们以8分的优势锁定了30年来首个国内联赛冠军。
亚历山德-阿诺德声称过去的失败是额外的动力，这位英格兰国家队后卫说：“我们的球员都有失败的时候，我们都有过挫折。”
“我们真的从那里反弹了回来，我们已经到了现在的位置，我们是一个团队。”
“最典型的例子可能是我们上赛季在欧冠决赛中失利，但我们却以此为动力重返赛场，并在第二个赛季取得胜利。”
“这是很多球队都做不到的，但我们已经证明了这一点，我们能够从失望中变得更好。”
克洛普的球队在他们2019-20赛季的英超联赛中表现完美，迄今为止他们已经拿下所有8场比赛。
他们在英超联赛的连胜已经达到了17场，他们的下一场比赛将有机会挑战曼城18场的记录。
要取得这样的成绩并不容易，在国际比赛日结束后，红军将前往老特拉福德挑战死敌曼联。
本赛季表现不稳定的红魔将会在与老对手的比赛中被激发，但是亚历山大-阿诺德说利物浦也决心要获得无价的积分和在西北地区的吹嘘权。
他补充道：“从传统和历史上看，曼联与利物浦的比赛总是意义重大。”
“这是本赛季最重要的比赛之一，他们也是顶级球队。”
“这将是一场重要的比赛，因为两支球队都非常想赢得比赛。”