阿诺德：我欠克洛普一切 他给我最多机会

英格兰后卫表示，这位利物浦教练对年轻球员的兴趣给了安菲尔德的整个青训系统一个提升。

特伦特·亚历山大-阿诺德赞扬了利物浦主帅尤尔根·克洛普对他职业生涯的影响，解释说他欠主帅“一切”。

亚历山大-阿诺德在克洛普的带领下完成了自己的处子秀，并成长为一名出色的右后卫，上赛季末随红军赢得了欧冠冠军。

这位21岁的球员承认，如果没有克洛普，他不知道自己会在哪里。

在国家队期间，他解释了他对克洛普的影响有所亏欠：“一切，真的。没有他，谁知道会发生什么。他是给我最多机会的人——比我要求的机会还多。他对我个人非常信任，每次他这么做我都试图回报他。”

英格兰人说，然而，不仅仅是他自己从教练对年轻人的兴趣中受益，整个项目都得到了提升。

他说：“在最初的几个星期里，他在青训中心观察年轻的小伙子们，这几乎给了我们更多的信心，也给了俱乐部一个声明，他将使用年轻的球员，给我们这些机会。在过去的四年里，他向我们展示了他给了这些年轻球员机会，很明显，我就是其中之一。非常感谢他，希望接下来的四年里我们都能取得成功。”

利物浦本赛季高歌猛进，在英超以8分的优势领先曼城，成为夺冠的热门。

在国际比赛日结束后，克洛普的球队将对阵老对手曼联，后者正处在一个时运不济的时期，而红魔目前在积分榜上仅排在第12位，已经与状态良好的红军相差15分。