阿诺德：我欠克洛普一切 他给我最多机会
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特伦特·亚历山大-阿诺德赞扬了利物浦主帅尤尔根·克洛普对他职业生涯的影响，解释说他欠主帅“一切”。
亚历山大-阿诺德在克洛普的带领下完成了自己的处子秀，并成长为一名出色的右后卫，上赛季末随红军赢得了欧冠冠军。
这位21岁的球员承认，如果没有克洛普，他不知道自己会在哪里。
在国家队期间，他解释了他对克洛普的影响有所亏欠：“一切，真的。没有他，谁知道会发生什么。他是给我最多机会的人——比我要求的机会还多。他对我个人非常信任，每次他这么做我都试图回报他。”
英格兰人说，然而，不仅仅是他自己从教练对年轻人的兴趣中受益，整个项目都得到了提升。
他说：“在最初的几个星期里，他在青训中心观察年轻的小伙子们，这几乎给了我们更多的信心，也给了俱乐部一个声明，他将使用年轻的球员，给我们这些机会。在过去的四年里，他向我们展示了他给了这些年轻球员机会，很明显，我就是其中之一。非常感谢他，希望接下来的四年里我们都能取得成功。”
利物浦本赛季高歌猛进，在英超以8分的优势领先曼城，成为夺冠的热门。
在国际比赛日结束后，克洛普的球队将对阵老对手曼联，后者正处在一个时运不济的时期，而红魔目前在积分榜上仅排在第12位，已经与状态良好的红军相差15分。