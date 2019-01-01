阿诺德带伤坚持比赛 省了克洛普后防伤病麻烦

这位英格兰国脚本无法参加红军在布莱顿的英超比赛中，但他在比赛中忍住了伤痛并坚持到底，帮助球队以1:0获胜.

特伦特·亚历山大-阿诺德透露，在利物浦1:0战胜布莱顿的比赛前的热身准备中，他扭伤了脚踝。

萨拉赫在比赛第50分钟利用点球帮助英超领头羊在上周输给曼城的比赛中重获胜利。

克洛普已经在应付一系列来自后防线上的伤病——法比尼奥作为一名紧急中后卫出现在了比赛中。因此，当他看到亚历山大-阿诺德在赛前准备的最后阶段倒地时，他显然很担心。

“我不知道（伤势有多严重），我们现在只能立刻弄清楚。那是一个令人震惊的时刻——这可能是热身时最后突然的情况。”克洛普在球队重获7分领先后告诉记者。

“他躺在地上，但他想继续比赛。当当时他没有马上开口说话，那不是一个好现象。”

“我们必须等着看看具体是什么情况。但这是医生和特伦特的明智决定。他们告诉我他能坚持比赛，而且踢得很好。”

英格兰国家队右后卫亚历山德-阿诺德给出了来自他自己的处方意见，利物浦的医护人员很乐意配合，并让他打满了90分钟。

他说：“我告诉主教练和医护人员，我需要一根绷带和一些止痛药，我愿意上场比赛。”

“随着比赛的进行，你会忘记伤痛的存在。”

利物浦队长亨德森认为亚历山德-阿诺德为利物浦最近的零失球做出的贡献充分说明了这位20岁球员的性格。

亨德森说：“这是十足的特伦特，他的意志力，他是一个非常成熟和强壮的男孩。”

“这是他的又一次精彩表演。早上可能会很痛，但这显示了团队的团结精神。”

“在热身的时候，他还有点挣扎，但是他在比赛中忘记了伤痛的存在，并且完成了他的工作。”