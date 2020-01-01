阿诺德：希望桑乔能加盟利物浦 他是一位特殊天才

这位右后卫将他的英格兰队友描述为“一个特别的、特别的、特别的、特别的天才”，并认为他将会提高红军的水平。

特伦特·亚历山大-阿诺德希望桑乔能加盟利物浦，他称赞这位多特蒙德球星是一位特殊人才。

这位20岁的边锋近期与英超联系密切，目前曼联被认为是最有可能引进这位英格兰国脚的俱乐部。

不过他的国家队队友阿诺德非常希望他能转会利物浦，非常希望与他作为俱乐部队友同场踢球。2017年夏天，他从曼城自由转会加盟了多特蒙德。

其他球队

“如果他加盟利物浦，他会让我们的球队变得更好。”红军右后卫在周四的Instagram直播聊天中告诉迈克尔·达帕哈。

“所以，如果他能力，我会非常高兴。因为我在英格兰国家队和他一起踢球，他是一个非常、非常、非常有天赋的人。”

桑乔经历了一个令人难以置信的赛季，直到德甲因新型冠状病毒疫情在3月份陷入停摆。

在他参加的23场德甲比赛中，这位边锋总共攻入了14粒进球，并贡献了15次助攻。

不过阿诺德并非近期唯一一位亲自招募桑乔的英超球员，切尔西边锋奥多伊也曾表示希望多特球星能够来到斯坦福桥，尽管双方面临着位置竞争的问题。

奥多伊也在Instagram上和达帕拉聊天，他表示:“我和桑乔非常亲密，我们每隔一天就聊一次，总是在诉说对方怎么样，我们过得怎么样。

“显然他是一个伟大的球员，我喜欢和他一起踢球，他是一个伟大的球员。”

“对英格兰来说也是一样，我们已经在一起踢了很久了，所以我们之间的联系一直存在。”

“我们踢球的方式，就是我们知道对方在球场上的位置，我们喜欢和对方一起踢球。”

“我不知道他是否会来。当然，如果他来切尔西我会很高兴的。”

尽管多家英超俱乐部都对桑乔很感兴趣，但多特蒙德高层迈克尔·佐尔克表示，他们对桑乔在俱乐部的未来“完全放心”。

随着新型冠状病毒疫情的爆发打击了俱乐部的财政，佐尔克不相信英超俱乐部会愿意为他支付多特蒙德要求的天价转会费。

前利物浦球员哈曼声称在目前的市场上只有姆巴佩比桑乔更有价值。