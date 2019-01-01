阿诺德：因西涅被低估 他像阿扎尔一样难防

红军将在周二重返欧洲赛场，他们年轻的右后卫挑出了这位棘手的意大利人作为重点。

特伦特·亚历山大-阿诺德承认他对洛伦佐·因西涅的威胁很警惕，因为利物浦和那不勒斯正准备在欧冠中对决。

周二晚上，红军将在圣保罗球场对阵意甲亚军，开始他们的欧冠之旅。两队去年10月在那不勒斯相遇，凭借着因西涅在最后时刻的进球，主队以1-0取胜。

这位意大利国脚将再次成为安切洛蒂球队的关键人物，他在今年7月的爱丁堡热身赛上给亚历山大-阿诺德造成了严重的困扰。那不勒斯在那天以3-0获胜，因西涅再度进球。

不出所料，这位利物浦右后卫将在周二再次面临严峻的考验。

“很明显，他是一个非常好的球员。”亚历山大-阿诺德说：“他是一个真正帮助他们踢球的人，理解他们踢球的方式，真正鼓励球队踢好比赛。他们能把球交到他脚下，他也能拿得住球。他是一个非常有技巧的球员，非常强壮，速度很快，非常敏捷。他有点像埃登·阿扎尔，那种很难把握和盯防的球员。面对他总是一个艰难的考验，但这是你在欧冠中所期待的。他是一个出色的球员，可能在他得到的尊重和喝彩方面被低估了。但是他是一个非常棒的球员。我想他的队友也会这么说，而那些与他对抗的人也会说，他是多么的有技巧，以至于你的防守起不了作用。他是个好球员，他们有很多好球员，我们需要为此做好准备。”

亚历山大-阿诺德承认利物浦在拿下欧冠后还有东西需要证明。这名20岁的球员知道球队将会拿掉卫冕冠军的压力，他说尤尔根·克洛普的球队必须做好准备。

“我们有很多世界级的球员。”他说：“他们知道赢得比赛需要什么，成功需要什么，所以我非常确定我们能够团结一致。我想这个赛季我们在联赛中已经取得了很大的进步。我们很明显知道上个赛季我们做得很好，所以这个赛季我们又回到了巅峰。很多球队都想来到安菲尔德，击败我们，用不同的方式踢球，我们知道这将是对我们的考验。但我们需要为所有类型的考验做好准备。”

他补充说：“我们知道能够保持零失球和能够在客场赢得比赛是非常重要的，特别是在冠军联赛中，你可能只有一两次机会击败对手拿下比赛。你在和欧洲的精英们比赛，你得到的机会会比你在英超得到的机会要少，所以关键是要把最大限度利用这些机会，同时把对手的威胁降到最低。”